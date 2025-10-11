Sáng 10/10, người dân Thái Nguyên bắt đầu bơm nước dọn dẹp nhà cửa sau trận lụt lịch sử. Phần lớn các khu vực đều ngập sâu quá tầng 1 khiến nhiều đồ dùng trong nhà hư hỏng.

Tại khu dân cư đường Lương Ngọc Quyến, bùn rác vây kín các con đường. Nhiều gia đình gom vật dụng sang bên đường, chờ xe môi trường tới dọn.

Nhiều bãi đất trống cạnh các cụm dân cư chất kín rác thải. 12h, người dân tiếp tục dọn dẹp. Ông Trần Đình Quang (người dân) cho biết, toàn bộ vật dụng dưới tầng 1 của gia đình bao gồm: tủ gỗ, ti vi, bàn ghế... đã ngâm nước 3 ngày và hư hỏng hết nên phải vứt bỏ.

Rác vây tứ bề, người dân chật vật luồn lách để di chuyển.

Người đàn ông này đang bới trong đống rác thải để tìm kiếm những vật dụng còn sử dụng được.

Phía ngoài đường Lương Ngọc Quyến, hàng loạt cửa hàng cũng gom rác thải chờ xe môi trường tới xử lý. Cả tuyến đường này trong sáng nay ngồn ngộn rác thải.

Chiếc sofa của một gia đình trôi ra giữa đường, do ngâm nước nhiều ngày.

Nước rút, bùn đất vẫn đầy đường, phủ kín mọi con ngõ khiến việc di chuyển rất khó khăn.

Tại Trung tâm Giáo dục nghề - Giáo dục thường xuyên, giáo viên, học sinh cùng nhiều lao công đang nỗ lực dọn dẹp. Rất nhiều tài liệu, bàn ghế, vật dụng đã hư hại. Nhà trường triển khai xe tải lớn để chuyển rác ra khu tập kết.

Giáo viên trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên dọn dẹp sách vở. tài liệu bị ngâm trong nước và bùn đất nhiều ngày.