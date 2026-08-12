Không chỉ hỗ trợ tiêu thụ nông sản, Hội Nông dân Hải Phòng đang đẩy mạnh giảm nghèo thông tin, giúp hội viên tiếp cận kiến thức thị trường, chuyển đổi phương thức sản xuất và từng bước tham gia chuỗi giá trị bền vững. Đây được xem là giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng "được mùa rớt giá", nâng cao thu nhập và phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Từ hỗ trợ tiêu thụ đến nâng cao năng lực thị trường

Giữa tháng 3/2026, khi nhiều địa phương bước vào thu hoạch cây vụ Đông cuối vụ, một số xã vùng chuyên canh rau màu phía Tây thành phố (chủ yếu là các xã chuyên canh rau và cây ăn trái thuộc tỉnh Hải Dương trước kia - NV) xuất hiện tình trạng tồn đọng bắp cải, cà rốt, ngô, rau ăn lá, hành, tỏi...

Trước thực tế đó, Hội Nông dân Hải Phòng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Đồ Sơn và Công ty cổ phần Container Việt Nam (Viconship) triển khai hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân. Nhờ sự phối hợp kịp thời, 24 tấn nông sản của khu vực phía Tây thành phố đã được Viconship tiêu thụ, góp phần giảm áp lực đầu ra và giúp người dân yên tâm sản xuất.

Sau hợp nhất với Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, Hội Nông dân TP Hải Phòng hiện có 107 cơ sở Hội, 2.584 chi hội và trên 549.000 hội viên. Đây là lực lượng nòng cốt trong các phong trào phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi và xây dựng nhiều vùng sản xuất nông sản tập trung ở cả khu vực phía Đông và phía Tây thành phố.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn nông dân vẫn tập trung vào khâu sản xuất, trong khi khả năng tiếp cận thông tin thị trường, kết nối tiêu thụ và xây dựng thương hiệu còn hạn chế. Sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ trong nước thông qua thương lái hoặc tự bán, khiến nhiều mặt hàng thường xuyên rơi vào tình trạng "được mùa rớt giá", thậm chí phải tổ chức giải cứu khi bước vào thời điểm thu hoạch rộ.

Hội Nông dân Hải Phòng đang đẩy mạnh giảm nghèo thông tin, giúp hội viên đẩy mạnh chuyển đổi số

và sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Theo ông Nguyễn Danh Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Ngũ Hùng, sản xuất nông nghiệp luôn đối mặt với rủi ro về thời tiết và thị trường. Mỗi khi đến vụ thu hoạch, hợp tác xã cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra cho nông sản. Vì vậy, rất cần sự đồng hành của Hội Nông dân Hải Phòng và các cơ quan chức năng trong kết nối tiêu thụ sản phẩm. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, sự hỗ trợ kịp thời còn tiếp thêm động lực để nông dân yên tâm gắn bó với sản xuất.

Giảm nghèo thông tin để cùng nhau xây dựng chuỗi giá trị

Xác định thiếu thông tin thị trường là một trong những nguyên nhân khiến nông dân gặp khó trong tiêu thụ sản phẩm, các cấp Hội Nông dân Hải Phòng đang chuyển mạnh từ phương thức "hỗ trợ đơn thuần" sang "kết nối và xây dựng chuỗi giá trị bền vững". Trong đó, giảm nghèo thông tin (thông tin chính sách: ưu đãi thuế, lãi suất ngân hàng...; thông tin thị trường tiêu thụ; thông tin công nghệ...) được coi là giải pháp quan trọng giúp hội viên nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh.

Theo đó, Hội Nông dân Hải Phòng đã phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp, siêu thị và chợ đầu mối tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu nông sản; vận động doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu; hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử và các kênh truyền thông của Hội. Nhờ đó, nhiều sản phẩm rau, củ của Hải Phòng đã có mặt tại các chuỗi siêu thị trong và ngoài thành phố. Đơn cử các sản phẩm như sắn dây Chí Linh, cà rốt Kinh Môn... đã tự tin vào siêu thị khi có QR code truy xuất nguồn gốc.

Mới đây, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các hội nghị kết nối cung - cầu, đưa nông sản địa phương tiếp cận trực tiếp các hệ thống bán lẻ hiện đại như siêu thị Go!, chuỗi nhà hàng, khách sạn của Sun Group và ký kết tiêu thụ khối lượng lớn với các doanh nghiệp logistics trên địa bàn. "Đưa nông sản sạch tới bếp ăn trường học, bếp ăn khu công nghiệp... hoặc các chuỗi cửa hàng nông sản sạch có uy tín là cách giúp nông dân không còn rơi vào tình cảnh "được mùa mất giá", đại diện Hội Nông dân Hải Phòng nói.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Trịnh Văn Thiện cho biết, xây dựng chuỗi liên kết không chỉ giải quyết bài toán "được mùa mất giá" mà còn thay đổi tư duy sản xuất của nông dân. Hội xác định đồng hành với hội viên từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, đồng thời huy động sự tham gia của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp trong việc kết nối thị trường.

Song song với hỗ trợ tiêu thụ, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về thị trường, hướng dẫn hội viên chủ động bố trí thời vụ, lựa chọn cây trồng phù hợp và áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Khi người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin về kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất và nhu cầu thị trường, việc tổ chức sản xuất sẽ chủ động hơn, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, Hội tiếp tục huy động nguồn lực từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, các nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, xây dựng mô hình trình diễn và ứng dụng công nghệ cao.

Thực tiễn tại Hải Phòng cho thấy, giảm nghèo thông tin không chỉ giúp nông dân tiếp cận thị trường nhanh hơn mà còn tạo chuyển biến trong tư duy sản xuất, từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị. Khi thông tin về thị trường, khoa học kỹ thuật và chính sách hỗ trợ được truyền tải kịp thời, người nông dân có thêm điều kiện nâng cao giá trị nông sản, ổn định đầu ra và phát triển sinh kế bền vững.