Sáng 14/5, tại di tích Bến tàu không số K15, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã dự Lễ khởi công, khánh thành 14 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng TP Hải Phòng (13/5) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu và đại diện nhiều đơn vị ấn nút khánh thành Dự án Xây dựng, tu bổ tôn tạo quần thể di tích bến K15.

Cùng tham dự buổi lễ có Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Thành Trung; Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Phạm Hoàng Long… và các lãnh đạo trung ương, các sở, ban, ngành địa phương, cùng các cựu chiến binh của Đoàn tàu không số.

Phó Thủ tướng cùng đoàn đại biểu Hải Phòng dâng hương tại di tích bến K15.

Trước khi diễn ra buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng với lãnh đạo TP Hải Phòng đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Đường Hồ Chí Minh trên biển, Đền thờ khu di tích Bến tàu không số K15, nơi tôn vinh, ghi công các anh hùng, chiến sĩ Đoàn tàu không số đã anh dũng hy sinh.

Lễ khởi công, khánh thành được tổ chức đồng loạt, truyền hình trực tiếp và trực tuyến kết nối với các điểm cầu trên toàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết: Tiếp nối thành tích là địa phương duy nhất trong cả nước đạt 11 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số, năm 2026 là năm đầu tiên Hải Phòng triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo nền tảng, tạo đà thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Đặc biệt, thành phố được Trung ương giao chỉ tiêu tăng trưởng cao nhất cả nước (từ 13% trở lên), trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn thách thức đan xen.

Kết quả bước đầu cho thấy tín hiệu khả quan, tốc độ tăng trưởng GRDP quý I của Hải Phòng ước tăng 11,21% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách 4 tháng đầu năm ước đạt trên 78.000 tỷ đồng, bằng 40% dự toán được giao, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 1,3 tỷ USD.

Sự kiện khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án của Hải Phòng hôm nay có ý nghĩa chính trị - kinh tế - xã hội sâu sắc, với khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị.

14 công trình, dự án khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng, thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng. Đặc biệt là lễ khánh thành Dự án Xây dựng, tu bổ tôn tạo quần thể di tích bến K15 – Di tích quốc gia đặc biệt, ghi dấu khởi nguồn của các đoàn tàu không số huyền thoại tham gia tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển.

Cùng ngày, Dự án Xây dựng Tượng đài chiến thắng Cát Bi - công trình nghệ thuật kỷ niệm trận thắng góp phần cho chiến thắng Điện Biên Phủ Lễ, được khởi công.

Các cựu chiến binh Đoàn tàu không số chụp ảnh lưu niệm với Phó Thủ tướng và lãnh đạo Hải Phòng.

Những công trình có ý nghĩa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ, cán bộ chiến sỹ giải phóng Hải Phòng, giải phóng miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của thành phố và đất nước.

Cùng thời điểm này, thành phố khởi công 5 dự án và khánh thành 1 dự án thuộc lĩnh vực phát triển công nghiệp và 1 dự án thuộc lĩnh vực phát triển năng lượng; khởi công 3 Dự án thuộc lĩnh vực giao thông; khởi công 1 dự án và khánh thành 1 dự án thuộc lĩnh vực an sinh xã hội. Các công trình trên có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

“Đối với các dự án được khởi công ngày hôm nay, tôi đề nghị các chủ đầu tư và nhà thầu thi công tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời bảo đảm nghiêm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tuyệt đối an toàn về lao động. Đặc biệt, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, thời gian, giải pháp thi công khoa học, phù hợp; hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động của người dân, doanh nghiệp. Các sở, ngành, địa phương phối hợp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả để các nhà thầu triển khai thi công thuận lợi nhất”, ông Quân nhấn mạnh.