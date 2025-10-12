UBND TP Hải Phòng chiều 11/10 đã tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp thành phố nhân Kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2025).

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Văn Quân khẳng định, 21 năm qua, đội ngũ doanh nhân Hải Phòng đã thể hiện vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách và tạo việc làm cho người lao động.

TP đã duy trì 10 năm liên tiếp tăng trưởng GRDP hai con số, thu ngân sách vượt 100.000 tỷ đồng. Hải Phòng trong 4 năm liền, đứng đầu cả nước ở 4 chỉ số: PAR INDEX, PCI, SIPAS và PGI.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát động chương trình ủng hộ người dân vùng lũ.

Hiện Hải Phòng có khoảng 45.155 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, đóng góp hơn 40% GRDP, trên 50% thu ngân sách nội địa và giải quyết việc làm cho gần 50% lực lượng lao động; trong đó có 16 doanh nghiệp thuộc Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Với chủ đề “Doanh nghiệp Hải Phòng đồng hành, hiến kế, phát triển cùng thành phố”, hội nghị là dịp tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời trao đổi, hiến kế giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội đã chia sẻ, đề xuất các giải pháp về cải thiện thủ tục hành chính, hạ tầng logistics, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Những đề xuất này được thành phố ghi nhận, tổng hợp, nghiên cứu và báo cáo Trung ương xem xét tháo gỡ vướng mắc.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Nguyễn Quang Vinh đã chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp thành phố về chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp và cho biết, VCCI sẵn sàng phối hợp với thành phố trong việc xây dựng đội ngũ doanh nhân, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp.

Ra mắt Hiệp hội doanh nghiệp Hải Phòng sau hợp nhất.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu ghi nhận và trân trọng tôn vinh những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua.

Đồng thời, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với tinh thần đồng hành, sẻ chia của đội ngũ doanh nhân cùng thành phố, đặc biệt trong các hoạt động an sinh xã hội.

Lãnh đạo thành phố cho rằng, các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp không chỉ phản ánh thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn là cơ sở thực tiễn và lý luận quan trọng để thành phố tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Đây cũng là nguồn tư liệu quý báu giúp thành phố ban hành các chính sách phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tế, đồng thời đáp ứng những mong muốn chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân.

Ông Châu khẳng định: “Doanh nghiệp thành công thì thành phố phát triển và thành phố phát triển thì doanh nghiệp ngày càng thịnh vượng”. Đồng thời, mong muốn, sau hội nghị này, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục có thêm nhiều ý kiến góp ý thường xuyên thông qua nhiều kênh, trong đó có thể gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo địa phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch Lê Ngọc Châu cũng đã phát động các doanh nghiệp ủng hộ tiền, vật chất để hướng về người dân, các tỉnh bạn đang bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ. Sau 2 tiếng, hơn 400 doanh nghiệp có mặt đã ủng hộ ngay 11,5 tỷ đồng.