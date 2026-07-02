Ngày 1/7/2026, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi cấp thành phố lần thứ nhất năm 2026 với sự tham gia của đại diện Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc, lãnh đạo thành phố, Công an thành phố cùng 11 đội tuyển đến từ các phường, xã và đặc khu trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh, đây là dịp đánh giá toàn diện kết quả xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sau thời gian triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội thi không chỉ kiểm tra kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống mà còn tạo diễn đàn để các đội tuyển giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT trong tình hình mới, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của những người luôn gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP, Trưởng BTC Hội thi phát biểu khai mạc

Tham gia hội thi, 11 đội tuyển lần lượt tranh tài ở 3 phần thi gồm: tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Các đội đều có sự chuẩn bị công phu, đầu tư cả về nội dung và hình thức thể hiện. Nhiều tiết mục, phần thi được dàn dựng sáng tạo, bám sát thực tiễn công tác, phản ánh rõ vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn. Không khí hội thi diễn ra sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và khán giả.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội tuyển phường Lê Chân nhờ phần thể hiện toàn diện, nổi bật ở cả ba nội dung thi. Hai giải Nhì được trao cho đội tuyển phường Lê Thanh Nghị và xã Kiến Hưng; ba giải Ba thuộc về các đội tuyển xã Vĩnh Am, xã Hà Bắc và đặc khu Cát Hải. Năm đội tuyển gồm An Trường, Bắc Thanh Miện, An Phong, Cẩm Giang và Kinh Môn nhận giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải xuất sắc phần thi tài năng cho đội tuyển xã Hà Bắc và giải xuất sắc phần thi xử lý tình huống cho đội tuyển phường Kinh Môn.

Ông Vũ Tiến Phụng - Phó Chủ tịch UBND thành phố trao giải A

Một vài hình ảnh trong cuộc thi

Hội thi đã góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng và bản lĩnh của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng này trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Thế Định