Chiều nay (14/5), Công an TP Hải Phòng long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) giai đoạn 2015-2025 do Chủ tịch nước phong tặng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ ngành, địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết: Hơn 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hải Phòng luôn tuyệt đối trung thành, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Những năm gần đây, Công an Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới tư duy, phương pháp công tác, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Đề án 06, góp phần xây dựng thành phố trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại.

“Danh hiệu AHLLVTND mà Công an thành phố Hải Phòng vinh dự đón nhận hôm nay không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng Công an Thành phố; mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Đây là sự kết tinh của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

TP Hải Phòng là địa bàn chiến lược, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, hội nhập quốc tế sâu rộng; có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, tập trung cao các hoạt động kinh tế, giao thương.

Dòng người, dòng hàng hóa, dòng vốn, dòng dữ liệu, dòng công nghệ đi qua Hải Phòng ngày càng lớn, đòi hỏi công tác dự báo phải chính xác, tham mưu phải kịp thời, quản lý phải chặt chẽ, xử lý phải hiệu quả.

Giữ vững an ninh không chỉ là giữ gìn bình yên cho cuộc sống, mà còn là bảo đảm an toàn cho một cửa ngõ chiến lược, giữ nhịp phát triển cho khu vực và cả nước.

Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, ngày càng có đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của khu vực và cả nước, Công an Hải Phòng phải tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân và du khách; tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Công an TP Hải Phòng tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Đầu tiên, Công an Hải Phòng là phải cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; các định hướng, chiến lược phát triển đất nước, thành phố Hải Phòng. Trong đó, Công an Hải Phòng cần quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng; lấy phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Thứ hai, bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược; nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế, nếu để phát sinh vấn đề về an ninh sẽ tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia.

Thứ ba, Công an Hải Phòng phải để an ninh đi trước một bước, đồng hành với phát triển, mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển. Công an không chỉ phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm, mà phải chủ động kiến nghị hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.

Thứ tư, đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm liên quan hoạt động logistics, công nghệ, chức vụ, thương mại điện tử, dòng vốn đầu tư.

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào mọi mặt công tác của công an.

Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu Công an Hải Phòng phải chăm lo xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thích ứng nhanh với yêu cầu quản trị an ninh trong kỷ nguyên số. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong nội bộ; không để làm tổn hại đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Thủ tướng tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống anh hùng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao, Công an Hải Phòng sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công mới, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.