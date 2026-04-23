Chiều 23/4, Ban Chỉ đạo 57 Công an thành phố Hà Nội (CATP) tổ chức Hội nghị giao ban tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2026. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết, trong tháng 4/2026, CATP tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, CATP được xếp nhóm xuất sắc, mức cao nhất trong chấm điểm người đứng đầu về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Bên cạnh đó, CATP tiếp tục tham mưu triển khai Đề án đô thị thông minh Hà Nội; đẩy nhanh việc xây dựng, làm sạch, làm giàu các cơ sở dữ liệu; duy trì hạ tầng, bảo đảm đường truyền thông suốt từ CATP đến công an cấp xã.

Một điểm sáng khác là công tác kết nối, chia sẻ hệ thống camera phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Đến nay, khoảng 250 camera từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã được kết nối và chia sẻ tín hiệu về CATP.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị khẩn trương triển khai các dự án trọng điểm như hệ thống camera AI, Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm máy chủ quản lý tập trung và trụ sở làm việc của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đồng thời, đẩy nhanh kết nối hệ thống camera trên toàn địa bàn; sử dụng hiệu quả các phần mềm đã triển khai; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mới như tích hợp trí tuệ nhân tạo vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành, thí điểm camera AI điểm danh phòng họp, ứng dụng HaNoi Smart Police, cũng như thí điểm UAV giám sát trật tự đô thị...