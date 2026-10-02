Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XII - năm 2026 cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Hải Phòng là một cực tăng trưởng và đầu mối kết nối chuỗi cung ứng khu vực.

Ngày 2/10, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, Bộ Công Thương phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XII - năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, thành phố Hải Phòng, đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ, lãnh đạo UBND và Sở Công Thương 15 tỉnh, thành phố cùng các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng và logistics.

Đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh yêu cầu kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp đầu chuỗi, gắn vùng nguyên liệu với chế biến, tiêu thụ, đồng thời kết nối các khu, cụm công nghiệp với cảng biển, cửa khẩu và trung tâm logistics. Đây được xem là những nội dung có ý nghĩa quan trọng trong 3 tháng cuối năm 2026, thời điểm quyết định khả năng hoàn thành các mục tiêu của cả năm và tạo nền tảng cho năm 2027.

Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hải Phòng nổi bật với vai trò cực tăng trưởng công nghiệp - logistics

Việc Hải Phòng được lựa chọn đăng cai hội nghị có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang mở rộng không gian phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường cho rằng đây là cơ hội để các địa phương cùng nhận diện những điểm nghẽn vượt ra ngoài phạm vi từng tỉnh, thành phố, qua đó tạo thêm động lực tăng trưởng cho toàn vùng và cả nước.

9 tháng đầu năm 2026 cho thấy Hải Phòng đang duy trì đà tăng trưởng mạnh. GRDP 9 tháng ước tăng 11,73%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,14%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,36%. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 43,72 tỷ USD, tăng 12,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 320.890 tỷ đồng, tăng 16,08%.

Đáng chú ý, lượng hàng hóa qua hệ thống cảng của Hải Phòng ước đạt 156,3 triệu tấn, tăng 11,8%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 11,7%, trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 72.974 tỷ đồng, tăng 17%. Những con số này phản ánh vai trò ngày càng lớn của Hải Phòng trong sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và lưu chuyển hàng hóa của khu vực phía Bắc.

Quang cảnh Hội nghị

Không chỉ có lợi thế về cảng biển, Hải Phòng còn đang phát triển hệ thống logistics, hạ tầng thương mại và các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện kết nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế. Thành phố hiện có 6 trung tâm logistics và đang thúc đẩy các liên kết logistics với Quảng Ninh cũng như các địa phương trên các hành lang kinh tế lớn.

Sau khi hợp nhất với Hải Dương, không gian phát triển mới cũng mở ra thêm dư địa để Hải Phòng tổ chức lại các chuỗi sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, logistics và thương mại. Thành phố xác định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực logistics và phát huy vai trò đầu mối kết nối trong chuỗi cung ứng phía Bắc.

Từ liên kết địa phương đến chuỗi giá trị vùng

Bức tranh chung tại hội nghị cho thấy công nghiệp tiếp tục là một động lực quan trọng của khu vực phía Bắc. Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhiều địa phương ghi nhận mức tăng IIP trên 10%, trong đó Hải Phòng tăng khoảng 15,2%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tập trung vào những ngành có giá trị lớn như điện tử, thiết bị điện, ô tô, cơ khí, kim loại, hóa chất, dệt may và chế biến thực phẩm.

Cùng với sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng. Hải Phòng nằm trong nhóm địa phương có quy mô thương mại và kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2026 khoảng 79,17 tỷ USD. Hệ thống cảng biển, logistics và mạng lưới giao thông đang tạo lợi thế để thành phố trở thành điểm kết nối hàng hóa từ các trung tâm sản xuất tới thị trường trong nước và quốc tế.

Đại biểu tham quan không gian trưng bày bên lề Hội nghị

Hội nghị cũng chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục giải quyết, như sự chênh lệch về hạ tầng giữa các địa phương, tiến độ một số dự án còn chậm, thiếu đồng bộ về logistics, kho lạnh và hạ tầng thương mại; năng lực doanh nghiệp giữa các khu vực cũng chưa đồng đều.

Trong bối cảnh đó, liên kết vùng được đặt ra theo hướng thực chất hơn: kết nối doanh nghiệp, chia sẻ dữ liệu, phối hợp chính sách, phát triển các tuyến logistics, hỗ trợ thương mại điện tử và hình thành chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây cũng là hướng đi phù hợp với lợi thế của Hải Phòng khi thành phố có khả năng kết nối trực tiếp giữa khu vực sản xuất công nghiệp, hệ thống cảng biển và thị trường quốc tế.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đơn vị dự kiến ký kết các thỏa thuận hợp tác về thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số, mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu. Sở Công Thương Hải Phòng cũng ký kết hợp tác với các sàn thương mại điện tử và doanh nghiệp công nghệ.

Linh Giang