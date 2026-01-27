Ngày 27/1, đại diện Sở Xây dựng TP Hải Phòng xác nhận phương án phân luồng giao thông mới này. Việc điều chỉnh nhằm giảm ùn tắc cục bộ cho khu vực trung tâm và phát huy hiệu quả hạ tầng sau khi được cải tạo.

Tuyến phố Lê Lợi được tổ chức giao thông hai chiều. Ảnh Vũ Dũng

Trước đó, dự án cải tạo, mở rộng phố Lê Lợi đã hoàn thành với chiều dài khoảng 1,36km (kéo dài từ nút giao Cầu Đất đến ngã sáu Máy Tơ). Hiện trạng mặt đường đạt chiều rộng tối thiểu 12m, đảm bảo điều kiện kỹ thuật cho các phương tiện lưu thông hai chiều.

Để triển khai phương án mới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng có trách nhiệm hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch kẻ đường.

Sở Xây dựng cũng đề nghị người dân tuân thủ hệ thống biển báo mới. Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Gia Viên sẽ tăng cường lực lượng điều tiết, hướng dẫn và xử lý vi phạm trong thời gian đầu áp dụng.