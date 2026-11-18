Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 tại Hải Phòng thu hút 28.626 tác phẩm, trong đó 46 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trao giải cấp thành phố.

Sáng 18/11, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Cuộc thi năm nay được triển khai nghiêm túc, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, thu hút sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Toàn thành phố tiếp nhận 28.626 tác phẩm dự thi, trong đó có 14.308 tác phẩm thể loại tạp chí, 13.144 tác phẩm báo, 404 tác phẩm phát thanh, 38 tác phẩm truyền hình và 645 video clip.

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A cuộc thi cấp thành phố và các nhóm tác giả đoạt giải cuộc thi cấp Trung ương.

Công tác chấm, xét chọn được thực hiện chặt chẽ, khách quan, bảo đảm các yêu cầu về chuyên môn và thể lệ cuộc thi. Tổ Thư ký tiến hành phân loại, rà soát điều kiện dự thi, kiểm tra trùng lặp và mã hóa tác phẩm trước khi đưa vào các vòng chấm.

Từ kết quả đánh giá, Ban tổ chức lựa chọn 46 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 15 giải khuyến khích, 10 giải triển vọng và 1 giải dành cho tác giả nhỏ tuổi nhất. Trong đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng ghi dấu ấn với 2 tác phẩm đoạt giải A.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng trao giải tác giả nhỏ tuổi nhất. Nguồn: Báo Hải Phòng

Cùng với việc vinh danh các tác giả, Ban tổ chức trao giải cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc thi, gồm Đảng ủy UBND thành phố, Đảng ủy xã Tứ Kỳ, Đảng ủy phường Hải An, Đảng ủy phường Gia Viên và Trường Chính trị Tô Hiệu.

Đặc biệt, từ những tác phẩm có chất lượng chuyên môn cao, Hải Phòng đã lựa chọn, lập hồ sơ gửi 50 tác phẩm tham dự cuộc thi cấp Trung ương.

Kết quả, thành phố có 4 tác phẩm đạt giải khuyến khích cấp Trung ương. Chủ tịch UBND thành phố cũng tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Phó Bí thư Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến biểu dương, đánh giá cao chất lượng các tác phẩm đoạt giải, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải. Nguồn: Báo Hải Phòng

Ông Đỗ Mạnh Hiến nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, không gian mạng phát triển mạnh mẽ, nhiệm vụ này không chỉ dừng lại ở việc đấu tranh với thông tin xấu, độc mà còn phải chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, giá trị của cuộc thi không đơn thuần nằm ở số lượng tác phẩm hay những giải thưởng được trao. Điều quan trọng hơn là cuộc thi góp phần lan tỏa nhận thức, nâng cao trách nhiệm và tinh thần chủ động của các cấp, ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Linh Giang