Sáng 6/2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân tổ chức họp báo triển khai “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm" năm 2025.

Phát biểu tại họp báo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội tính đến thời điểm phát động cuộc thi lần thứ 5 năm 2025 (ngày 20/10/2024).

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, vấn đề mới về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nổi lên thời gian qua, như: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay; bảo vệ, lan tỏa lý luận về đường lối đổi mới đất nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phong

Đặc biệt, tác phẩm nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhận diện, đấu tranh với những luận điệu chống phá mới về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Ban Chỉ đạo cuộc thi cấp Trung ương sẽ trao giải theo 5 loại hình tác phẩm dự thi là: Tạp chí, Báo, Phát thanh, Truyền hình, Video clip. Mỗi loại hình tác phẩm báo/tạp chí dự kiến trao 3 giải A, 6 giải B, 10 giải C, 20 giải Khuyến khích. Mỗi loại hình tác phẩm phát thanh/truyền hình dự kiến trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải Khuyến khích; loại hình Video clip dự kiến trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 6 giải Khuyến khích.

Phát biểu chỉ đạo tại họp báo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, đây không chỉ là một cuộc thi lý luận thuần túy mà còn làm rõ những thành tựu và cung cấp luận cứ thuyết phục, phản ánh về những mô hình, cách làm hay nhằm lan tỏa chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước trong đời sống hằng ngày.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, những bài viết trong cuộc thi sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn bộ máy hiện nay. Đây cũng là những nội dung mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, xuyên tạc…

Vì thế, cuộc thi cần phải đổi mới về nội dung, đa dạng hóa về hình thức; trở thành diễn đàn để huy động sự tham gia của mọi cán bộ, đảng viên cũng như các tầng lớp nhân dân vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới. Trong đó, tác phẩm dự thi phải bảo đảm được tính thuyết phục, tính chiến đấu; bám sát những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh.

“Mỗi tác phẩm dự thi là nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì thế, chúng ta phải lan tỏa cuộc thi đến đông đảo tầng lớp nhân dân, tham dự với tinh thần trách nhiệm chứ không phải đối phó. Các địa phương, đơn vị và mỗi tác giả cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham dự cuộc thi với tác phẩm chất lượng cao nhất”, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cấp ủy các cấp cần vào cuộc một cách chủ động, hiệu quả hơn nữa trong việc triển khai cuộc thi tại địa phương để huy động đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó, cần huy động sự tham gia của các lực lượng nòng cốt như đoàn viên, thanh niên, sinh viên của các trường đại học; giảng viên lý luận chính trị tại các trường, viện…