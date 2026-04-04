Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng, đơn vị này vừa triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng với quy mô lớn.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng phát hiện nổi lên một ổ nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng. Cầm đầu là Phạm Thị Trúc Quỳnh (SN 1969, trú tại 146 gác 2 Quang Trung, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng), từng có tiền án về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí.

Ổ nhóm này không giao dịch công khai, tổ chức cất giấu vũ khí tại nhiều địa điểm khác nhau, thường xuyên thay đổi nơi ở, nơi cất giấu tang vật. Thậm chí, để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng còn xin vào làm việc tại một công ty sản xuất giày da, tạo vỏ bọc “lao động bình thường”.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập, đấu tranh chuyên án

Quá trình điều tra cho thấy, Quỳnh không trực tiếp giao dịch mà chỉ đạo Lê Minh Tiến (SN 1971, trú tại 14B/26/292 Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng) - đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, vận chuyển súng, đạn đến tay người mua. Việc giao nhận tiền được thực hiện qua chuyển khoản hoặc tiền mặt, nhằm hạn chế dấu vết.

Nguồn chế tạo, sửa chữa vũ khí được xác định có liên quan đến Hoàng Sơn (SN 1966, trú tại số 21 Phương Khê, phường Kiến An, TP Hải Phòng) - đối tượng từng là vận động viên bắn súng, am hiểu sâu về cấu tạo và tính năng của các loại súng, đạn. Tại nơi ở của Sơn, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều máy móc, công cụ phục vụ việc chế tạo, hoán cải vũ khí, cùng sự xuất hiện thường xuyên của các đối tượng hình sự có biểu hiện nghi vấn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Đầu tháng 2/2026, khi các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập đầy đủ, hơn 10 tổ công tác đặc biệt được đồng loạt triển khai, yêu cầu đặt ra là bắt đúng, trúng đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật.

Chiều 4/2/2026, trên tuyến đường Trường Chinh thuộc địa bàn phường Kiến An, lực lượng trinh sát đã bất ngờ khống chế, bắt giữ Phạm Thị Trúc Quỳnh và Lê Minh Tiến khi các đối tượng đang vận chuyển súng, đạn đi giao cho khách.

Đối tượng Hoàng Sơn và nơi sản xuất súng, đạn

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm súng ngắn, nhiều viên đạn và phụ kiện liên quan. Gần như cùng thời điểm, các mũi trinh sát khác đồng loạt “kích hoạt”, bắt giữ Hoàng Sơn và tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng này. Kết quả, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng chục khẩu súng các loại, hàng nghìn viên đạn, cùng nhiều máy móc, thiết bị dùng để chế tạo, sửa chữa vũ khí.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Tại các địa điểm khám xét, cơ quan điều tra thu 11 khẩu súng các loại, trong đó có 6 khẩu súng quân dụng; hơn 6.700 viên đạn, gồm 5.698 viên đạn quân dụng; 230 viên đạn công cụ hỗ trợ; 779 vỏ đạn, hạt nổ, bi sắt đã qua sử dụng cùng nhiều phụ kiện như báng súng, nòng súng, ống giảm thanh, lò xo….

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và các lãnh đạo Công an thành phố khen thưởng Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị tham gia chuyên án

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 12 đối tượng về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen; lãnh đạo thành phố biểu dương khen thưởng.