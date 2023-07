Ngày 14/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chau Thi Ra (40 tuổi), thường trú huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; tạm trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối tượng Chau Thi Ra bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: MĐ

Trước đó, tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), đối tượng Chau Thi Ra đã có hành vi sử dụng súng đe dọa người khác.

Sau khi tiếp nhận thông tin tố giác từ người dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã tiến hành vào cuộc xác minh và phát hiện Chau Thi Ra có tàng trữ một khẩu súng. Kết quả giám định khẩu súng mà đối tượng tàng trữ là vũ khí quân dụng.

Từ kết quả trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Chau Thi Ra về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304, Bộ luật Hình sự.