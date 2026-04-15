Ngày 15/4, thông tin từ Sở VHTTDL TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa có công văn số 1960/SVHTTDL-QLDSVH gửi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (thuộc Bộ VHTTDL) về việc yêu cầu Google Maps gỡ bỏ thông tin chỉ dẫn các địa điểm giả mạo di tích quốc gia đền Tranh - nơi thờ Quan lớn Tuần Tranh tại xã Ninh Giang, TP Hải Phòng trên bản đồ.

Trước đó, qua kênh thông tin báo chí và dư luận xã hội, tại xã Ninh Giang, TP Hải Phòng có nhiều địa điểm cùng sử dụng tên “Đền Quan lớn Tuần Tranh”, trong khi chỉ 1 khu di tích được công nhận cấp quốc gia. Sự nhập nhằng này khiến không ít du khách bối rối, đi lễ và công đức nhầm nơi.

Trên địa bàn xã Ninh Giang chỉ có duy nhất đền Tranh tại thôn Tranh Xuyên thờ Quan lớn Tuần Tranh là di tích cấp quốc gia.

Kết quả khảo sát thực tế tại xã Ninh Giang đã xác định: Tại khu 2, xã Ninh Giang, Hải Phòng hiện có 2 cơ sở tư gia của bà Hà Thị Thoa và ông Nguyễn Quang Dư xây dựng các công trình gắn biển “Đền thờ Quan Lớn Tuần Tranh”.

Các cơ sở thờ tự mạo danh di tích đền Tranh tại xã Ninh Giang, TP Hải Phòng.

Các công trình trên thờ Quan lớn Tuần Tranh này không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng và hoạt động tín ngưỡng; không nằm trong Danh mục kiểm kê di tích tại Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND tỉnh Hải Dương (nay là UBND TP Hải Phòng) nên không phải là di tích theo quy định của Luật Di sản văn hoá.

Tại xã Ninh Giang hiện nay chỉ có 1 đền Tranh tại thôn Tranh Xuyên là di tích thờ Quan lớn Tuần Tranh và đã được Bộ VHTTDL xếp hạng quốc gia tại Quyết định số 1214/QĐ-BVHTTDL ngày 25/3/2009; Lễ hội đền Tranh đã được Bộ VHTTDL ghi vào Danh mục quốc gia về di sản văn hoá phi vật thể tại Quyết định số 781/QĐ-BVHTTDL ngày 4/4/2022.

Trên bản đồ của Google Maps vẫn hiển thị các cơ sở thờ tự giả mạo khu di tích đền Tranh

Thực hiện Công văn số 3613/VP-NC ngày 6/4/2026 của Văn phòng UBND TP Hải Phòng, Sở VHTTDL thành phố đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử quan tâm, yêu cầu Google Maps gỡ bỏ thông tin chỉ dẫn các địa điểm của 2 cơ sở tư gia trái phép tại xã Ninh Giang trên bản đồ để tránh gây nhầm lẫn cho nhân dân và du khách có nhu cầu tham quan, chiêm bái di tích quốc gia đền Tranh.