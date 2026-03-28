Ngày 28/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với dòng họ Lê tổ chức lễ khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo di tích mộ và đền thờ Lê Đức Tuy tại xã Kim Liên.

Ông Lê Đức Tuy (1444–1516) là hậu duệ đời thứ 6 của ông Lê Viết Tạo, sinh ra trong một gia đình khoa bảng, nổi tiếng thông tuệ và giàu lòng yêu nước. Dù quê gốc ở Hải Dương (cũ), ông đã chọn vùng Thịnh Lạc (nay thuộc xã Kim Liên) làm nơi lập nghiệp.

Từ sớm, Lê Đức Tuy đã bộc lộ tư chất thông minh, ý chí bền bỉ trên con đường học vấn. Năm 23 tuổi, ông thi đỗ và được vào học tại Quốc Tử Giám, mở ra con đường quan lộ vẻ vang. Trong quá trình làm quan, ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng và được phong tước Vinh Phúc Bá. Ông được nhân dân ghi nhớ là vị quan thanh liêm, tận tụy với dân với nước.

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án. Ảnh: Trần Tuyên

Sau khi ông qua đời, người dân địa phương đã an táng và lập đền thờ tại vùng Bến Đá để tưởng nhớ công lao. Năm 2003, mộ và đền thờ Lê Đức Tuy được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; đến năm 2017 được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Tuy nhiên, sau hơn 500 năm tồn tại, nhiều hạng mục của di tích đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giá trị kiến trúc và việc bảo tồn lâu dài. Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định triển khai dự án tu bổ, tôn tạo nhằm khôi phục diện mạo và gìn giữ di tích.

Công trình được khởi công từ tháng 2/2025 với tổng diện tích quy hoạch gần 7.500m², tổng mức đầu tư hơn 29,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Các hạng mục được tu bổ, xây dựng lại theo hướng bảo tồn tối đa giá trị gốc, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân.

Theo bà Trần thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, việc hoàn thành dự án không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử – văn hóa của di tích gắn với ông Lê Đức Tuy mà còn tạo điểm nhấn trong không gian văn hóa Kim Liên.

Công trình cũng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến trong tuyến du lịch ven sông Lam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, hiếu học cho các thế hệ hôm nay và mai sau.