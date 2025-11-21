Đại Kim Building (phường Định Công, Hà Nội) là dự án nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp và trung bình. Tòa nhà này có vị trí đi lại thuận tiện, nằm gần các trường học, Viện Y học Cổ truyền Quân đội và tuyến đường Vành đai 3.

Giá mở bán của các căn hộ tại đây vào năm 2016 khoảng 15 triệu đồng/m2. Sau khi bàn giao và đưa vào sử dụng, giá bán hiện tại trên thị trường thứ cấp đã tăng gấp 5 lần, dao động từ 70-80 triệu đồng/m2. Trên một trang web bất động sản, một người rao bán căn hộ diện tích 80m2, có sổ đỏ và đầy đủ nội thất với giá 6,3 tỷ (78,75 triệu đồng/m2).

Rice City (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) là dự án nhà ở xã hội kết hợp thương mại, thuộc khu vực đông dân cư bậc nhất Hà Nội nên được nhiều người quan tâm. Dự án này được hưởng nhiều tiện ích từ Khu đô thị Linh Đàm, như công viên, khu thương mại, giao thông, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, bãi đỗ xe...

Rice City Linh Đàm gồm 3 tòa nhà (Bắc, Trung, Nam) cao 21 tầng. Giá mở bán ban đầu của dự án này vào năm 2014 khoảng 15 triệu đồng/m2. Hiện tại, giá bán thứ cấp của dự án đã tăng đáng kể, dao động từ 4,9-5,3 tỷ đồng/căn.

Chị Đ.N.N., một cư dân cho biết, gia đình chị mua nhà tại đây từ năm 2020, hiện căn hộ 62m2 của gia đình được định giá 5 tỷ đồng (khoảng 80 triệu đồng/m2). "Nếu bán thời điểm này, gia đình tôi lãi khoảng 1,5 tỷ đồng so với lúc mua nhà. Tuy nhiên, tôi không có nhu cầu bán", chị nói.

Dưới chân tòa nhà có đầy đủ dịch vụ: siêu thị, rạp chiếu phim, hàng quán ăn uống... đáp ứng nhu cầu dân sinh trong khu vực.

Nằm ngay cạnh Rice City, dự án nhà ở xã hội HUD Linh Đàm giá bán cũng chạm ngưỡng 70-80 triệu đồng/m2 trên các trang giao dịch bất động sản.

Dù cách khá xa trung tâm, dự án nhà ở xã hội IEC Thanh Trì (phường Yên Sở) cũng có giá trên 50 triệu đồng/m2. Mức giá này tăng gấp khoảng 3,5 lần so với thời kỳ mở bán năm 2020 (14,5 triệu đồng/m2). Khu vực này vẫn còn nhiều bãi đất trống và phân kỳ phát triển, nhưng giá trên thị trường thứ cấp đã nhảy vọt.