Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Mai (SN 1974) và Phan Thùy Linh (SN 1983), cùng ở xã Thiên Lộc, Hà Nội, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng phạm tội bị cơ quan chức năng khởi tố. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, Mai đưa ra thông tin gian dối rằng có thể chắc chắn mua được căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung, thậm chí quảng cáo tỷ lệ “trúng 100%”. Tin tưởng, nhiều khách hàng đã giao tiền đặt cọc cho Mai để mua căn hộ.

Trong khi đó, Linh móc nối, liên hệ với bên kinh doanh để nhận đặt cọc mua căn hộ, sau đó bán lại cho khách hàng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Mai và Linh không có quan hệ, không liên hệ hoặc đặt cọc với chủ đầu tư để mua nhà tại dự án CT3 Kim Chung. Số tiền nhận từ khách hàng được hai người sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khám xét nơi ở của Linh và Mai, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.