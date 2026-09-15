Sáng 15/9, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 6, TP Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan vụ tài xế taxi bị hành hung tại phường Móng Cái 1.

Các bị can gồm Lê Trung Kiên (SN 1994), Hà Thúy Vân (SN 1986), Đỗ Thành Tùng (SN 1978), Nguyễn Thế Mạnh (SN 2006), Hà Ngọc Ly (SN 1991) và Đặng Ngọc Loan (SN 1995). Trong đó, Lê Trung Kiên bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Hà Thúy Vân, Đỗ Thành Tùng, Nguyễn Thế Mạnh, Hà Ngọc Ly và Đặng Ngọc Loan cùng bị khởi tố về tội danh trên theo khoản 1 Điều 318.

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Kiên, Vân, Tùng, Mạnh và Ly. Riêng Đặng Ngọc Loan được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được VKSND khu vực 6 phê chuẩn.

"Nguyễn Thị Mai Trang vẫn đang bỏ trốn, cơ quan chức năng sẽ làm các thủ tục để truy nã đối tượng", đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 6, TP Quảng Ninh thông tin.

Tài xế taxi N.T.Đ. bị nhóm khách hành hung. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, khoảng 2h20 ngày 30/8, anh N.T.Đ. (SN 1998) điều khiển taxi đến khu vực trước quán Lin Lounge 79, phường Móng Cái 1 để đón khách. Trong quá trình di chuyển, giữa tài xế và nhóm khách xảy ra mâu thuẫn liên quan việc chở thêm người. Anh Đ. sau đó bị một số người trên xe chửi bới, đánh vào vùng đầu, mặt.

Khi tài xế mở cửa bỏ chạy, nhóm khách cùng một số người khác tiếp tục đuổi theo và hành hung. Cơ quan chức năng xác định Lê Trung Kiên đã dùng điếu cày đánh vào đầu anh Đ. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Liên quan vụ việc, Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1995) hiện chưa bị khởi tố. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm người này để làm việc, xử lý theo quy định.

Danh tính nhóm khách hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh Tối 30/8, Công an phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ nam tài xế taxi bị nhóm khách hành hung trong đêm.

Công an xác minh vụ tài xế taxi bị nhóm khách hành hung, giơ dép vào mặt Công an Quảng Ninh đang xác minh vụ một tài xế taxi bị nhóm khách chửi bới, hành hung rồi đuổi theo khi người này lao xuống xe tìm cách thoát thân.