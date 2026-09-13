Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” liên quan việc đóng gói, kinh doanh gạo giả mạo nhãn hiệu ST25.

Trước đó, ngày 21/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Bình Sơn kiểm tra Hộ kinh doanh Chí Cường (ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn), do bà Huỳnh Thị Ái (SN 1971) làm chủ.

Hiện trường kho gạo giả. Ảnh: CACC

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 7.705kg gạo mang nhãn hiệu “Gạo ST25” nhưng không có nguồn gốc, xuất xứ và không ghi hạn sử dụng.

Qua xác minh, Hộ kinh doanh Chí Cường thu mua gạo từ các hộ dân tại khu vực Bình Sơn, Hòn Đất và Kiên Lương. Sau đó, cơ sở đóng số gạo này vào bao bì in nhãn hiệu ST25.

Theo công an, số bao bì mang nhãn hiệu ST25 do cơ sở tự đặt mua, có in hình ảnh và nhãn hiệu sản phẩm.

Cơ quan điều tra xác định, dù biết việc sử dụng nhãn hiệu của đơn vị khác để đóng gói, kinh doanh gạo là trái quy định, cơ sở vẫn thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ và thu lợi.

Trước đó, ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố vụ án “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” để điều tra vụ việc liên quan hơn 22 tấn gạo mang bao bì giả nhãn hiệu ST25.