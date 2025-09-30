Ngày 30/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa tiếp nhận thêm nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị lừa đảo với thủ đoạn nhận hoa hồng khi tham gia mua hàng online.

Trước đó, chị T.T.C.N. (SN 1988, trú tại Gia Lai) trình báo bị lừa đảo hơn 3,7 tỷ đồng. Theo trình bày, thông qua mạng xã hội Zalo, chị N. được một người lạ giới thiệu là Cửa hàng trang sức cao cấp Harry Winston (địa chỉ web: harywinsation.com) cần tuyển cộng tác viên. Người này cam kết, mỗi lần mua hàng, chị N. sẽ được nhận hoa hồng từ 8-10% giá trị đơn hàng.

Ảnh minh họa

Từ ngày 17-26/9, chị N. nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 3,7 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng khác nhau theo yêu cầu của đối tượng. Khi chị không còn khả năng mua hàng, kẻ lừa đảo lập tức cắt đứt liên lạc.

Cũng cùng chiêu dụ mua hàng, tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử Lazada để hưởng hoa hồng, chị N.T.R. (SN 1989, trú tỉnh Gia Lai) bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Theo đó, chị R. nhận được lời mời làm cộng tác viên online tại nhà. Nhiệm vụ của chị là đặt hàng và thanh toán để tạo giao dịch ảo, tăng tương tác trên sàn TMĐT Lazada. Kết thúc giao dịch, chị được cam kết sẽ nhận lại vốn kèm hoa hồng hàng ngày.

Thấy công việc đơn giản lại có thu nhập, chị R. đã thực hiện 46 giao dịch với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi muốn rút vốn và tiền hoa hồng, chị không thể thực hiện được.

Không chỉ phụ nữ mà cả nam giới cũng trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này. Cách đây vài tuần, ông N.Đ.Q. (SN 1957, trú tại Gia Lai) bị lừa gần 1,2 tỷ đồng.

Ông Q. cho biết, ngày 14/9, khi mua hàng trên TikTok Shop, ông thấy bài đăng của một tài khoản tên “Red Rose”, của người phụ nữ có tên Lê Thanh Hiền, có số căn cước 02419033xxx ở tỉnh Bắc Ninh.

Người này hướng dẫn ông mua hàng và hứa chi hoa hồng 7-10% mỗi đơn.

Từ ngày 15-19/9, ông Q. đã 14 lần chuyển tiền, tổng cộng gần 1,2 tỷ đồng để mua hàng. Tuy nhiên, khi muốn rút tiền, ông Q. lại nhận được yêu cầu phải xử lý xong toàn bộ đơn hàng do khách hàng đặt mới rút được.

Mỗi lần ông Q. chuyển tiền để xử lý đơn hàng, các đơn hàng mới lại xuất hiện và cần xử lý khiến ông Q. bị cuốn theo, không dừng lại được. Đến khi ông Q. không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.