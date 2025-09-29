Các đại gia miền Tây Nam Bộ được biết đến với độ chịu chi cho thú chơi siêu xe không kém đại gia Sài Gòn hay Hà Nội, như đại gia Kiên Giang từng sở hữu chiếc McLaren 765LT và G800 Brabus trị giá gần 50 tỷ đồng, hay đại gia An Giang sở hữu đã và đang sở hữu dàn siêu xe, xe sang trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Đại gia Cần Thơ cũng không ngoại lệ khi một số đại gia sở hữu những siêu xe như Lamborghini Huracan, Porsche 911,… Gần đây, một nữ đại gia Cần Thơ cũng mạnh tay chi không dưới 16 tỷ đồng để mua về siêu SUV Lamborghini Urus Performante. Chiếc xe được nhập khẩu bởi đại lý chính hãng, từng thuộc sở hữu của một đại gia Hà Nội.

Ít người biết rằng, nữ đại gia này là người đặt mua chiếc Rolls-Royce Phantom VIII và chuyển 6,5 tỷ đồng đặt cọc cho Nguyễn Huy Tuấn (một người bán xe sang có tiếng) từ năm 2023. Tuy nhiên, người này sau đó đã dùng số tiền trên cho mục đích cá nhân mà không đặt mua xe như cam kết. Hồi cuối tháng 3 vừa qua, Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam Tuấn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiếc Lamborghini Urus Performante nguyên bản mang màu vàng tươi đặc trưng của thương hiệu siêu xe Italy. Sau khi về tay đại gia Cần Thơ, xe đổi sang màu tím bằng phương pháp dán decal và mang biển số 14A-999.95 (có giá 210 triệu đồng trên trang chủ công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam).

Ngoài chiếc siêu xe, đại gia này đã và đang sở hữu nhiều xe sang đắt tiền khác như Mercedes-Maybach GLS 600, Range Rover SVAutobiography, Lexus LX 600,…

Chiếc siêu SUV trị giá hơn 16 tỷ đồng có tùy chọn nhiều chi tiết ở ngoại thất trang trí bằng sợi carbon, gồm nắp ca-pô, bộ chia gió cản trước, ốp hốc gió, ốp sườn, bộ khuếch tán đuôi xe, cánh lướt gió đuôi xe và mui xe. Riêng tùy chọn này đã có giá không dưới 500 triệu đồng.

Bộ mâm xe là loại đa chấu kích thước 23 inch, phối hai tông màu sáng tối và phay sáng bề mặt. Cùm phanh phía sau màu vàng nổi bật, tạo nên phong cách “tông xuyệt tông” với ngoại thất.

Đặc biệt, hệ thống ống xả của xe được chủ cũ chọn loại của Akrapovic, giúp âm thanh từ cỗ máy V8 tăng áp kép trở nên đanh thép, uy lực hơn so với loại ống xả bằng thép không rỉ tiêu chuẩn.

Nội thất chiếc Urus Performante này dùng tông màu đen chủ đạo, kết hợp cùng màu vàng ở đường viền và đường chỉ khâu. Ghế ngồi thể thao bọc da cao cấp và vật liệu Alcantara. Hàng ghế sau gồm 3 chỗ ngồi, với tựa tỳ tay di động. Bảng điều khiển trung tâm ốp sợi carbon giúp tăng tính thẩm mỹ cho xe. Bảng đồng hồ hiển thị ở mức 2.948 km cho thấy chủ cũ đi khá ít dù đã mua xe khoảng 2 năm.

Lamborghini Urus Performante sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép, cho ra công suất tối đa 657 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Sức mạnh được truyền đến bốn bánh qua hộp số tự động ZF 8 cấp, kiểm soát vectơ mô-men xoắn phía sau. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,3 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với bản tiêu chuẩn.

