Ngày 29/9 tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng trao quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho Công ty TNHH Hana Micron Vina, Công ty TNHH Luxshare-ICT (Việt Nam) và Công ty TNHH Samju Vina. Cả 3 doanh nghiệp đều hoạt động trên địa bàn TP Bắc Ninh.

Cùng dịp này, Cục Hải quan gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam và Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng.

Như vậy, cả nước hiện có 74 doanh nghiệp được áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng (bên trái) và Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Nguyễn Anh Sơn trao quyết định, tặng hoa cho 3 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp ưu tiên. Ảnh: Thái Bình

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Trần Đức Hùng cho biết việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên không chỉ khẳng định uy tín, năng lực tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp mà còn thể hiện nỗ lực đổi mới phương thức quản lý của Hải quan Việt Nam.

Việc áp dụng và mở rộng chế độ doanh nghiệp ưu tiên được gắn với các định hướng chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Chung Wonseok, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hana Micron Vina, cho biết việc được công nhận doanh nghiệp ưu tiên là kết quả của quá trình xây dựng hệ thống quản lý chặt chẽ, minh bạch và kiểm soát rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo ông Chung Wonseok, chế độ doanh nghiệp ưu tiên giúp công ty thuận lợi hơn trong thông quan, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời củng cố uy tín với khách hàng và đối tác.

Đại diện đơn vị hải quan cơ sở, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực V Trần Việt Hưng khẳng định đơn vị sẽ triển khai đầy đủ, nghiêm túc các quy định liên quan, đồng hành, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Cục Hải quan, Chương trình doanh nghiệp ưu tiên được triển khai từ năm 2011 và chính thức được luật hóa tại Luật Hải quan năm 2014. Đây là bước chuyển quan trọng trong phương thức quản lý hải quan hiện đại, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có mức độ tuân thủ cao, đồng thời giúp cơ quan Hải quan tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực, đối tượng có rủi ro cao hơn.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng (thứ 3 bên trái sang) và Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) Trương Minh trao quyết định gia hạn và tặng hoa cho 4 doanh nghiệp. Ảnh: Thái Bình

Từ 9 doanh nghiệp trong năm đầu triển khai, đến nay đã có 74 doanh nghiệp được công nhận, hoạt động trong nhiều lĩnh vực xuất nhập khẩu chủ lực như điện tử, công nghệ cao, sản xuất công nghiệp, dệt may, nông nghiệp và thủy sản. Trong số này có 10 doanh nghiệp đồng thời hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, bán dẫn.

Đáng chú ý, dù chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhóm doanh nghiệp ưu tiên đóng góp khoảng 1/3 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Giai đoạn 2022-2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp ưu tiên liên tục đạt trên 230 tỷ USD/năm, tương đương khoảng 28-34% tổng kim ngạch cả nước. Riêng năm 2025 đạt khoảng 256,63 tỷ USD; 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 164,52 tỷ USD, tương đương khoảng 30% kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Doanh nghiệp ưu tiên được hưởng nhiều biện pháp tạo thuận lợi về thủ tục hải quan, kiểm tra, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan và các thuận lợi theo các Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên (MRA). Qua đó, doanh nghiệp có thể giảm thời gian, chi phí và chủ động hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, để duy trì chế độ ưu tiên, doanh nghiệp phải bảo đảm mức độ tuân thủ pháp luật hải quan, duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả và đáp ứng các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên trong suốt quá trình hoạt động.

Đến nay, Việt Nam đã ký 2 MRA với ASEAN và Hàn Quốc; hoàn thành triển khai MRA ASEAN giai đoạn 1 từ ngày 31/3/2026 và giai đoạn 2 từ ngày 30/6/2026. Hải quan Việt Nam tiếp tục triển khai MRA Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời nghiên cứu hợp tác song phương, đa phương với Trung Quốc và các đối tác khác.

Trong giai đoạn tới, Hải quan Việt Nam định hướng phát triển Chương trình doanh nghiệp ưu tiên theo chiều sâu, gắn tạo thuận lợi với quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và an ninh chuỗi cung ứng; đồng thời mở rộng công nhận lẫn nhau với các đối tác quốc tế.

Sau 15 năm triển khai, chương trình được kỳ vọng tiếp tục củng cố quan hệ đối tác giữa cơ quan Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp, trên cơ sở cơ quan quản lý tạo thuận lợi dựa trên sự tuân thủ, còn doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm, minh bạch và nâng cao khả năng tự kiểm soát.

Tiến Dũng