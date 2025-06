Ngày 19/6, tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Hải - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVII - khẳng định vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong tăng trưởng kinh tế, đóng góp ngân sách và thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu không chỉ của địa phương mà cả nước.

“Doanh nghiệp chính là đối tác đồng hành, là động lực để chúng tôi không ngừng cải cách, hiện đại hóa, hướng tới một nền hải quan chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả”, ông Hải nhấn mạnh.

Những con số ấn tượng

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi cục đã xử lý 303.244 tờ khai, tăng 16% so với cùng kỳ 2024; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 10,4 tỷ USD, tăng 8%, với số thu ngân sách đạt 2.273 tỷ đồng - hoàn thành 50% chỉ tiêu năm. Những con số này không chỉ thể hiện hiệu quả hoạt động của ngành hải quan, mà còn là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Hải, sau khi thực hiện mô hình tổ chức mới từ tháng 3/2025 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, toàn Chi cục đã tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động thông quan nhanh chóng, ổn định và hiệu quả cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Trung Hải - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVII phát biểu tại hội nghị

Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - nhấn mạnh: “Chính quyền và doanh nghiệp như hai người bạn đồng hành. Long An luôn cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển bền vững”.

Không khí hội nghị trở nên sôi nổi khi các doanh nghiệp thẳng thắn nêu ra những vướng mắc trong thủ tục thông quan, chính sách thuế, kiểm tra sau thông quan, cũng như việc giám sát hàng hóa miễn thuế… Đại diện Chi cục Hải quan khu vực XVII đã tiếp nhận, giải đáp đầy đủ, minh bạch và cam kết sẽ tổng hợp những nội dung vượt thẩm quyền để kiến nghị cấp trên giải quyết kịp thời.

Ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại hội nghị

Cam kết cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp

Với tinh thần “cùng nghĩ - cùng làm - cùng chia sẻ - cùng phát triển”, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XVII cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực công chức, xử lý kịp thời các vướng mắc và chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

Cụ thể, ngành hải quan sẽ tập trung vào 5 hành động trọng tâm: Tăng cường kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm vi phạm; Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp; Giải quyết thủ tục minh bạch, công tâm; Kịp thời tháo gỡ khó khăn; Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức.

Cơ quan hải quan cũng kêu gọi doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, chung tay ngăn chặn buôn lậu và đồng hành trong hiện đại hóa quản lý nhà nước.

Tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu

Trong khuôn khổ hội nghị, Chi cục Hải quan khu vực XVII đã trao Giấy khen cho 12 doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong năm 2024.

Tặng bằng khen cho các doanh nghiệp

Có 7 doanh nghiệp được khen thưởng về kim ngạch xuất nhập khẩu lớn và chấp hành tốt pháp luật hải quan gồm: Công ty TNHH May mặc Alliance One; Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam; Công ty CP May xuất khẩu Long An; Công ty TNHH MTV Espersen Việt Nam; Công ty TNHH Quốc tế Liễn Quán; Công ty TNHH Gia công Đồng Hải Lượng Việt Nam; Công ty Lương thực Tiền Giang.

Trong đó, 5 doanh nghiệp có số thuế nộp ngân sách cao gồm: Công ty TNHH Thế Giới Việt; Công ty CP Thực phẩm Long An; Công ty CP Sản xuất thép Vina One; Công ty TNHH Le Long Việt Nam; Công ty TNHH HS.

Việc ghi nhận và tôn vinh này không chỉ là sự tri ân mà còn là thông điệp mạnh mẽ của cơ quan hải quan: sẵn sàng phục vụ, đồng hành, và lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong công cuộc cải cách và phát triển.

Hội nghị đối thoại giữa Chi cục Hải quan khu vực XVII và cộng đồng doanh nghiệp là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bền vững - nơi doanh nghiệp và cơ quan quản lý không đứng ở hai đầu chiến tuyến, mà là những người bạn đồng hành thực thụ.

Tiến Dũng