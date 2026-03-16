Ngày 16/3, tại cảng Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), chỉ huy hai biên đội tàu của Hải quân Việt Nam và Trung Quốc gặp gỡ xã giao.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chuyến tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 10; Tuần tra liên hợp lần thứ 40 và Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ với Hải quân Trung Quốc của Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Tàu 012-Lý Thái Tổ và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam.

Chỉ huy hai Biên đội tàu hải quân gặp gỡ xã giao trên Tàu 568 của Hải quân Trung Quốc

Đại tá Hàn Phong, Phó Tham mưu trưởng Căn cứ Quảng Châu, Hải quân Quân Giải phóng Trung Quốc chào mừng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam và Biên đội Tàu 015, 012 đến thăm thành phố Phòng Thành Cảng và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Phó Tham mưu trưởng Căn cứ Quảng Châu hy vọng chuyến thăm sẽ để lại những tình cảm tốt đẹp và ấn tượng sâu sắc với sĩ quan, thủy thủ của Hải quân hai nước.

Đại tá Đỗ Minh trao quà lưu niệm tặng Đại tá Hàn Phong

Đại tá Đỗ Minh, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam cảm ơn lãnh đạo Căn cứ Quảng Châu nói riêng và Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc nói chung đã dành cho đoàn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo.

Theo Đại tá Đỗ Minh, với sự nỗ lực chung của hai bên, các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 và Tuần tra liên hợp lần thứ 40, Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy giữa Hải quân hai nước nói riêng và Quân đội hai nước nói chung. Mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc ngày càng được củng cố.

Lần đầu tiên hải quân 2 nước tổ chức bắn đạn thật

Chỉ huy hai biên đội cũng bày tỏ vui mừng khi thời gian qua, cơ chế tuần tra liên hợp đã góp phần duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Trung Quốc ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Căn cứ Hải quân Quảng Châu tham quan Tàu 015-Trần Hưng Đạo

Nhiệm vụ tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp lần này giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm mới, trong đó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước sẽ trực tiếp có mặt tại cảng Phòng Thành để nghe chỉ huy hai Biên đội báo cáo về công tác chuẩn bị và xin chỉ thị rời cảng thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam tham quan Tàu 568 của Hải quân Trung Quốc

Bên cạnh đó, lần đầu tiên hải quân hai nước tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trong khoa mục chống cướp biển.

Cũng trong ngày, đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã tham quan Tàu 568 của Hải quân Trung Quốc. Lãnh đạo Căn cứ Quảng Châu và sĩ quan Hải quân Trung Quốc cũng đã tham quan Tàu 015-Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân Việt Nam.

Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc Sáng nay, tại TP Hà Nội diễn ra hội nghị lần thứ nhất cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc. Phía Việt Nam tham dự có: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Phía Trung Quốc có: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị; Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Công an Vương Tiểu Hồng. Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Công an của hai nước.