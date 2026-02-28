Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương sáng nay dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 của Quân chủng Hải quân.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự

Tham dự buổi lễ có các ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân ôn lại lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng, những đóng góp đặc biệt xuất sắc góp phần tạo sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân

“Những chiến công oanh liệt, những thành tích đặc biệt xuất sắc trong hơn 70 năm qua và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 sẽ là hành trang, động lực tinh thần to lớn, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân”, ông khẳng định.

Phát triển nghệ thuật quân sự Hải quân

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng của Quân chủng Hải quân; chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Hải quân nhân dân Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Một trong những bản anh hùng ca vĩ đại nhất của Hải quân là đường Hồ Chí Minh trên biển...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, hơn 70 năm qua, Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, lập được nhiều thành tích xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, công tác và làm nhiệm vụ quốc tế.

"Một trong những bản anh hùng ca vĩ đại nhất của Hải quân là đường Hồ Chí Minh trên biển. Giữa vòng vây kiểm soát ngặt nghèo của kẻ thù, những con tàu không số lặng lẽ rẽ sóng ra khơi, mang theo vũ khí, niềm tin và khát vọng thống nhất đất nước.

Biển cả không chỉ là không gian địa lý mà là trận địa sinh tử... Trí tuệ và lòng quả cảm Việt Nam đã được khẳng định. Hàng trăm nghìn tấn vũ khí đạn dược chuyển vào chiến trường đã góp phần quyết định làm nên đại thắng Mùa xuân năm 1975. Nhiều chiến sĩ Hải quân đã trở thành bất tử", Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huy hiệu danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên Quân kỳ quyết thắng và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân chủng Hải quân

Tổng Bí thư yêu cầu Quân chủng Hải quân tập trung quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Quân chủng cần chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng những giải pháp “đúng”, “trúng”, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để xây dựng, phát triển đất nước. Quân chủng Hải quân cần tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ đạo “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững”, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Tổng Bí thư khẳng định, cần tiếp tục xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo hướng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Quân chủng cần chủ động nghiên cứu các cuộc chiến tranh xung đột gần đây trên thế giới, phát triển nghệ thuật quân sự Hải quân phù hợp với thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Tổng Bí thư, Quân chủng cần tiếp tục kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh - đối ngoại - kinh tế; chủ động, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển.

Quân chủng là lực lượng nòng cốt, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc.

Công tác hợp tác quốc tế về biển, đảo, đối ngoại quốc phòng với quân đội và hải quân các nước phải được chú trọng để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình trên biển.

Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Văn hóa ấy trở thành nguồn lực nội sinh, động lực to lớn để xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Quân chủng Hải quân xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm chăm lo bảo đảm chế độ, chính sách, đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động. Quân chủng thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 tặng Quân chủng Hải quân.