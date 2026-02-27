Đó là định hướng chiến lược được Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh trong dịp Quân chủng Hải quân đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 3.

Ngày mai (28/2), Quân chủng Hải quân vinh dự được đón danh hiệu cao quý này. Đây là dấu mốc đặc biệt trong hành trình hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Biên đội tàu chiến đấu mặt nước của Vùng 4 Hải quân sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Theo Tư lệnh Trần Thanh Nghiêm, trước yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, ngày 7/5/1955, Cục Phòng thủ bờ bể, tiền thân của Quân chủng Hải quân được thành lập.

“Hơn 70 năm qua, Quân chủng Hải quân đã không ngừng phát triển, trưởng thành, lập nên rất nhiều chiến công vẻ vang, có chiến công trở thành huyền thoại”, ông cho hay.

Gắn phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng

Hiện nay, Quân chủng tập trung xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến thẳng lên hiện đại. Các thành phần lực lượng gồm: tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân, pháo binh - tên lửa bờ, hải quân đánh bộ và đặc công hải quân. Nhiều loại phương tiện, vũ khí trang bị mới, hiện đại đã được đưa vào biên chế.

Cùng với xây dựng lực lượng, công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất cả trên bình diện song phương và đa phương. Quân chủng ưu tiên hợp tác với quân đội và hải quân các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống; xây dựng lòng tin, nâng cao uy tín và vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Mục tiêu là xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tàu 13 của Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân diễn tập tiêu diệt mục tiêu trên biển bằng bom phản lực

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, Quân chủng luôn sát cánh cùng nhân dân trong những thời điểm khó khăn, thiên tai, hoạn nạn.

Theo Tư lệnh Hải quân, Quân chủng đã quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phát triển bền vững kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên các vùng biển đảo tiền tiêu, chiến lược.

Trong đó, định hướng trọng tâm là: “Đẩy mạnh xây dựng và phát triển Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Tư lệnh Hải quân - Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân khai thác hải sản ở đặc khu Trường Sa

Để hoàn thành trọng trách với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, tư duy và nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 36 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa, 5 vững”.

Quân chủng sẽ rà soát, điều chỉnh tổ chức lực lượng, thế trận, phương án tác chiến phù hợp thực tiễn; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững mạnh đồng thời nâng cao khả năng dự báo, nắm tình hình, tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Hải quân “tinh, gọn, mạnh”

Toàn Quân chủng tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh tổ chức biên chế “tinh, gọn, mạnh”, ưu tiên lực lượng mới, đơn vị chiến đấu, đơn vị tuyến đầu.

Công tác huấn luyện, đào tạo được đổi mới, nâng cao chất lượng; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo hướng hiện đại; huấn luyện khai thác, sử dụng, làm chủ vũ khí trang bị mới, cơ động đường dài trong điều kiện thời tiết phức tạp, chống phương tiện không người lái và bắn đạn thật.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm động viên cán bộ, chiến sĩ Vùng 1

Quân chủng tổ chức diễn tập sát thực tiễn, sát chiến trường, nhất là diễn tập đối kháng, diễn tập theo tình huống với thời gian chuẩn bị ngắn. Các học viện, nhà trường dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất, gắn đào tạo với truyền thụ kinh nghiệm và cập nhật kiến thức mới.

Ghi nhận thành tích xuất sắc, đặc biệt xuất sắc của Quân chủng Hải quân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, từ năm 2021 đến nay, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng: Danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 4 tập thể; Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 23 tập thể và 19 cá nhân... Đặc biệt, ngày 14/10/2025, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ ba cho Quân chủng.