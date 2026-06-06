Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp thú cưng thế giới chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi tiêu dùng. Người nuôi ngày càng quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe lâu dài của vật nuôi, từ hệ tiêu hóa, da lông, tiết niệu cho tới khả năng phòng ngừa các vấn đề sức khỏe thông qua chế độ dinh dưỡng. Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Tại Orange Dot Award 2026, thương hiệu MR.VET được trao giải ở hạng mục Đổi mới công nghệ sinh học, trong khi Bite of Wild được vinh danh ở hạng mục Đổi mới dinh dưỡng và thức ăn.

Trước đó, theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Frost & Sullivan, MR.VET được xác nhận là thương hiệu dẫn đầu Đông Nam Á về doanh số thức ăn hạt khô cho mèo trong năm 2025, với sự tăng trưởng mạnh mẽ tại nhiều thị trường trọng điểm như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Philippines.

Ông Bob Vetere - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Pet Orange Dot Award

Yếu tố công nghệ được chú trọng

Orange Dot Award được tổ chức tại Hoa Kỳ, tập trung tôn vinh các sản phẩm và giải pháp có tính đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng. Các tiêu chí đánh giá bao gồm tính ứng dụng, yếu tố an toàn, giá trị dinh dưỡng cũng như khả năng giải quyết những nhu cầu thực tế của vật nuôi.

Theo ban tổ chức, một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là phát triển các dòng sản phẩm hướng tới chăm sóc sức khỏe theo từng nhu cầu cụ thể thay vì sử dụng một công thức chung cho mọi đối tượng. Vì vậy, yếu tố giúp MR.VET chiến thắng nằm ở định hướng phát triển “Precision Healthcare” - chăm sóc sức khỏe chính xác thông qua dinh dưỡng.

Dòng sản phẩm được vinh danh của MR.VET tại Orange Dot Award 2026 là MR.VET T-Series gồm nhiều công thức dành cho các nhóm nhu cầu khác nhau như hỗ trợ tiêu hóa, chăm sóc da lông, hỗ trợ sức khỏe tiết niệu và dành cho mèo nuôi trong nhà. Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng cá thể hóa dinh dưỡng đang ngày càng phổ biến trên thị trường thức ăn thú cưng.

Dòng sản phẩm Mr. Vet T series đạt giải

Bên cạnh đó, công nghệ chế biến cũng là yếu tố MR.VET đặc biệt chú trọng khi áp dụng hệ thống Specialized Freeze-Drying Technology - công nghệ sấy ở nhiệt độ thấp.

Khác với phương pháp xử lý nhiệt độ cao có thể làm suy giảm các hợp chất sinh học quan trọng, công nghệ sấy lạnh ở nhiệt độ thấp giúp bảo toàn tốt hơn protein, axit béo và các vi chất dinh dưỡng tự nhiên. Đây được xem là hướng đi giúp nâng cao giá trị dinh dưỡng của sản phẩm trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới chất lượng thành phần.

Ưu tiên đặc tính sinh học tự nhiên

Song song với xu hướng dinh dưỡng chức năng, Orange Dot Award 2026 cũng ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn đối với các sản phẩm được phát triển dựa trên đặc tính sinh học tự nhiên của vật nuôi.

Đại diện cho hướng tiếp cận này là Bite of Wild với dòng sản phẩm 42 Series. Thay vì tập trung vào các công thức bổ trợ chuyên biệt, thương hiệu lựa chọn xây dựng khẩu phần dựa trên triết lý “Ancestral Blueprint” - tái hiện gần hơn chế độ dinh dưỡng tự nhiên của tổ tiên loài mèo trong môi trường hoang dã.

Dòng sản phẩm Bite of Wild 42 Series đạt giải

Theo công bố của thương hiệu, các sản phẩm trong dòng 42 Series sử dụng tỷ lệ nguyên liệu có nguồn gốc động vật cao (92%), hàm lượng protein thô lên tới 42% và không chứa ngũ cốc, thịt heo. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng phát triển các công thức giàu đạm động vật đang được nhiều nhà sản xuất theo đuổi trên thị trường quốc tế.

Xu hướng đổi mới của thị trường

Sự xuất hiện của MR.VET và Bite of Wild tại Orange Dot Award phản ánh một xu hướng đang ngày càng rõ nét trong ngành công nghiệp thú cưng toàn cầu: Thức ăn cho thú cưng không còn đơn thuần là sản phẩm phục vụ nhu cầu ăn uống, mà đang trở thành một phần trong nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn cho thú cưng.

Ông Bùi Minh Đức - Đồng sáng lập 2 thương hiệu - Đại diện nhận giải tại Mỹ

“Việc được ghi nhận bởi cả thị trường và hội đồng chuyên gia quốc tế là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới sản phẩm và nâng cao tiêu chuẩn dinh dưỡng cho thú cưng tại châu Á”, ông Bùi Minh Đức - đồng sáng lập hai thương hiệu chia sẻ.

Trong bối cảnh người nuôi thú cưng ngày càng quan tâm tới chất lượng sống và sức khỏe lâu dài của vật nuôi, những giải pháp dinh dưỡng được xây dựng trên nền tảng khoa học được kỳ vọng sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng mới của ngành trong những năm tới.

(Nguồn: TMDT Petour)