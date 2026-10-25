Khi phát hiện thông tin về số thửa, diện tích trên sổ đỏ có dấu hiệu sai lệch, tổ công tác thu thập dữ liệu đất đai sẽ ghi nhận và báo cáo cơ quan thẩm quyền. Việc xử lý phụ thuộc vào kết quả kiểm tra hồ sơ và nguyên nhân sai lệch.

Một công dân đặt câu hỏi về cách xử lý khi Tổ công tác thu thập thông tin, dữ liệu đất đai phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bị sai thông tin chéo số hiệu thửa đất và diện tích thửa đất giữa hai bên liền kề nhau.

Người dân băn khoăn, trong trường hợp này, Tổ công tác sẽ xử lý ra sao và người sử dụng đất cần thực hiện những thủ tục gì?

Trả lời kiến nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết nội dung phản ánh chưa nêu rõ sai sót cụ thể, đồng thời không có hồ sơ kèm theo nên không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, Bộ cung cấp một số nguyên tắc và quy định pháp luật liên quan để người dân tham khảo.

Việc thực hiện đính chính giấy chứng nhận theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Theo đó, trường hợp thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất trên giấy chứng nhận có sai sót so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được tổ chức đăng ký đất đai kiểm tra, xác nhận thì thực hiện đính chính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024.

Về trình tự, thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp, Bộ dẫn quy định tại mục XIV, nội dung C, Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP quy định về việc UBND cấp tỉnh ban hành trình tự, thủ tục hành chính về đất đai đối với các trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh tương ứng. Việc giải quyết hồ sơ cần căn cứ quy định hiện hành và quy trình đang được áp dụng tại địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, người sử dụng đất cần phối hợp với tổ công tác tại địa phương, cung cấp thông tin và giấy tờ liên quan nhằm phục vụ việc rà soát, cập nhật và hoàn thiện dữ liệu.

Nhiệm vụ cụ thể của các Tổ công tác do địa phương quy định phù hợp với điều kiện thực tế. Trong khi đó, Văn phòng Đăng ký đất đai tại các địa phương là đầu mối trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Đối với trường hợp phát hiện thông tin trên giấy tờ về quyền sử dụng đất không khớp với thực tế, Tổ công tác có trách nhiệm ghi nhận, tổng hợp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Việc đính chính thông tin sai lệch sau đó được thực hiện theo trình tự, thủ tục pháp luật hiện hành khi giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai.