Hai tàu hỏa ở tỉnh Giza của Ai Cập đã đâm vào nhau trong tối Chủ nhật, khiến hơn 100 người thương vong. Hiện nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ va chạm.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Y tế và Dân số Ai Cập thông báo đã có ít nhất 7 người thiệt mạng và 112 người bị thương trong vụ hai tàu hỏa đâm nhau ở thị trấn Al-Ayyat, tỉnh Giza vào tối 8/11.

"Đã có 45 bệnh nhân được xuất viện sau khi tình trạng sức khỏe cải thiện và được điều trị cần thiết, trong khi 7 người khác dự kiến cũng sớm được xuất viện. Những người bị thương còn lại đang tiếp tục được điều trị và theo dõi y tế. Đã có ít nhất 72 xe cứu thương được điều động đến hiện trường sau khi vụ va chạm xảy ra", thông cáo của Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cho biết.

Hiện trường vụ tàu hỏa đâm nhau ở Ai Cập. Video: CNN

Trong khi đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi khẳng định ông đang theo dõi sát diễn biến vụ việc, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình của những người thương vong. Ông Sisi cũng chỉ đạo cơ quan chức năng cung cấp mọi hỗ trợ y tế và cấp cứu cần thiết, khẩn trương điều tra vụ tai nạn và xử lý bất kỳ cá nhân nào bị xác định có hành vi thiếu trách nhiệm.

Hiện trường vụ tàu hỏa đâm nhau ở Ai Cập. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hiện trường vụ tàu hỏa đâm nhau ở Ai Cập. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Cơ quan Đường sắt Quốc gia Ai Cập, vụ va chạm xảy ra giữa 2 ga Kafr Ammar và Al-Raqqa, khi một đoàn tàu chạy trên tuyến Giza-Fayoum đâm vào toa cuối của một đoàn tàu khác chạy trên tuyến Cairo-Aswan. Cơ quan này cho biết các đội ứng phó khẩn cấp cùng cần cẩu đã được điều động đến hiện trường để dọn dẹp khu vực tai nạn và di chuyển những toa tàu còn lại, nhằm khôi phục hoạt động đường sắt theo cả hai hướng trong thời gian sớm nhất.

Trên thực tế, mạng lưới đường sắt Ai Cập từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng thiết bị lạc hậu và công tác quản lý yếu kém, dẫn đến tình trạng tai nạn thường xuyên xảy ra. Khu vực Al-Ayyat, nơi xảy ra vụ va chạm ngày 8/11, từng ghi nhận một trong những thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất trong lịch sử Ai Cập, khi một vụ hỏa hoạn trên đoàn tàu chạy tuyến Cairo-Luxor đã cướp đi sinh mạng của hơn 380 người vào năm 2002.