Theo thông tin từ doanh nghiệp, doanh thu thuần lũy kế hai tháng đầu năm 2026 của MCH đạt khoảng 5.160 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp doanh nghiệp vượt tiến độ kế hoạch tăng trưởng doanh thu năm 2026, khi mục tiêu cả năm được đặt trong khoảng 11 - 15%.

Trong bối cảnh ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) thường tăng trưởng ở mức một chữ số, việc duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số cho thấy sức mạnh thương hiệu, danh mục sản phẩm thiết yếu và hệ thống phân phối sâu rộng của Masan Consumer.

Các ngành hàng chủ lực duy trì đà tăng trưởng

Tăng trưởng của Masan Consumer trong hai tháng đầu năm được dẫn dắt bởi nhiều ngành hàng trọng điểm. Ngành hàng gia vị đạt doanh thu khoảng 1.980 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ, trong đó riêng nước mắm đóng góp gần 90% mức tăng trưởng của toàn ngành. Ngành hàng thực phẩm tiện lợi đạt khoảng 1.520 tỷ đồng doanh thu, tăng 10,3%, với động lực chính đến từ các sản phẩm cao cấp, phân khúc ghi nhận tăng trưởng khoảng 17% so với cùng kỳ.

Dòng sản phẩm Nam Ngư thu hút khách hàng mua sắm

Các ngành hàng khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Hóa mỹ phẩm tăng 27,7% nhờ các sản phẩm mới, trong khi cà phê tăng 6,6%, còn đồ uống đóng chai duy trì ổn định với kỳ vọng tăng trưởng sẽ được thúc đẩy mạnh hơn trong các tháng tới khi doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối on premises (Kênh tiêu dùng tại chỗ như nhà hàng, quán ăn, quán cà phê…).

Nhìn tổng thể, danh mục sản phẩm trải rộng từ gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống đến chăm sóc cá nhân giúp MCH duy trì sự ổn định trong tăng trưởng và giảm thiểu rủi ro chu kỳ của từng ngành hàng riêng lẻ.

Retail Supreme tiếp tục mở rộng độ phủ thị trường

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của MCH là mô hình phân phối mới Retail Supreme. Tính đến tháng 2/2026, hệ thống đã mở rộng độ phủ lên khoảng 420.000 điểm bán, tăng 80% so với cùng kỳ, đồng thời nâng số lượng SKU trên mỗi đơn hàng lên 5,5 SKU, tăng 85% so với cùng kỳ.

Song song với đó, số điểm bán có đầy đủ danh mục sản phẩm của MCH đạt khoảng 33.000 điểm, tăng 50% so với cùng kỳ, giúp nâng cao độ hiện diện của các thương hiệu trong hệ sinh thái tiêu dùng.

Đại diện kinh doanh hỗ trợ chủ cửa hàng tạp hóa

Theo kế hoạch, Retail Supreme dự kiến đóng góp 30 - 40% tăng trưởng doanh thu của MCH trong năm 2026, nhờ khả năng mở rộng độ phủ điểm bán và tối ưu hóa hiệu quả vận hành.

Bên cạnh đó, việc gia tăng số lượng SKU trên mỗi đơn hàng cũng giúp nâng cao giá trị đơn hàng và cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối.

MCH tiếp tục thu hút sự quan tâm của dòng vốn quốc tế

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, cổ phiếu MCH gần đây cũng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tổ chức quốc tế. Theo cập nhật kỳ cơ cấu quý I/2026 của MVIS Vietnam Local Index - chỉ số cơ sở của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) với quy mô khoảng 573 triệu USD (tương đương gần 15.000 tỷ đồng), cổ phiếu MCH được thêm mới vào danh mục, với giá trị mua ước tính khoảng 34,4 triệu USD.

Việc được thêm vào rổ chỉ số của một trong những quỹ ETF lớn theo dõi thị trường Việt Nam được giới phân tích đánh giá là tín hiệu tích cực, bởi các quỹ ETF thường yêu cầu tiêu chí cao về quy mô vốn hóa, thanh khoản và mức độ minh bạch. Sự tham gia của dòng vốn thụ động từ ETF cũng có thể góp phần cải thiện thanh khoản và mở rộng tệp nhà đầu tư đối với cổ phiếu MCH trong thời gian tới.

Ngoài ra, Masan Consumer còn có động thái chiến lược trong việc nới room ngoại. Cụ thể, ngày 17/3, Masan Consumer đã nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty lên mức 100%. Đây là một bước đi mang tính bước ngoặt, được các chuyên gia đánh giá là "điều kiện cần" để cổ phiếu có thể lọt vào các rổ chỉ số lớn toàn cầu và thu hút các quỹ đầu tư tổ chức.

Động lực tăng trưởng quan trọng của Masan

Trong cấu trúc kinh doanh của Masan Group (Hose: MSN), Masan Consumer được xem là nền tảng tạo dòng tiền quan trọng nhờ biên lợi nhuận cao và nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Nhờ khả năng duy trì tăng trưởng doanh thu hai chữ số cùng với biên lợi nhuận thuộc nhóm cao trong ngành FMCG khu vực, MCH hiện là một trong những mảng đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho Masan.

Hàng hóa phong phú, tươi ngon tại WinMart Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp)

Kết quả kinh doanh tích cực của Masan Consumer trong hai tháng đầu năm tiếp tục củng cố vai trò của mảng hàng tiêu dùng như một trụ cột tăng trưởng dài hạn của tập đoàn, đồng thời tạo nền tảng tài chính vững chắc cho chiến lược phát triển hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ - công nghệ của Masan.

Với danh mục sản phẩm thiết yếu, hệ thống phân phối ngày càng mở rộng và sự quan tâm gia tăng từ dòng vốn quốc tế, Masan Consumer được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định trong năm 2026 và đóng góp tích cực vào giá trị dài hạn của Masan.

BOX: Masan Consumer là công ty thành viên thuộc Masan Group (HOSE: MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng - bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng, doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG trong các lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, và Wake-up 247.

Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời hàng đầu khu vực.

(Nguồn: Masan Consumer)