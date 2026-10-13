Trong lúc đang vận chuyển hơn 500 bình khí cười, L.A.Ư. và P.P.T. bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 13/10, Công an xã Hải Sơn (TP Quảng Ninh) cho biết vừa ngăn chặn một vụ vận chuyển hơn 500 bình khí N20 (còn gọi là khí cười) do 2 thanh niên vận chuyển.

Trước đó, ngày 5/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên đang đứng tại khu vực đồi keo (thuộc thôn Thán Phún, xã Hải Sơn, cách quốc lộ 18C khoảng 1km) có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng và vật chứng tại trụ sở Công an xã Hải Sơn. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Qua kiểm tra, hai người này khai tên là L.A.Ư. (SN 2000, trú xã Quảng Đức) và P.P.T. (SN 2004, trú xã Hải Sơn).

Tại vị trí 2 nam thanh niên đứng có nhiều bao tải dứa màu xanh được buộc kín. Tổ công tác đã đưa người cùng toàn bộ số tang vật về trụ sở Công an xã Hải Sơn để tiếp tục kiểm tra, xác minh, làm rõ.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có tổng cộng 548 bình kim loại chứa khí N2O. Công an xã Hải Sơn đã tiến hành lập biên bản, ghi nhận sự việc và thực hiện các bước xử lý theo quy định của pháp luật.

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