VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Cái Quang Huy (SN 2000, hiện đang bị truy nã) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1989, đều ở Nghệ An) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào chiều 21/1/2025, Công an TP Hà Nội phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực xã Tân Hội, huyện Đan Phượng (cũ), phát hiện Nguyễn Hữu Đ. (ở Hà Nội) đang nhận 1 thùng cát tông có dấu hiệu nghi vấn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, bên trong thùng là các hộp nhỏ chứa hơn 5.364 gam ma túy loại MDMA và hơn 405 gam ma túy loại ketamine.

Mở rộng điều tra vụ án, hồi 9h ngày 14/4/2025, tại Bộ phận giám sát - Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra lô hàng được gửi về từ nước ngoài, phát hiện 1 thùng hàng chứa 4.277,950 gam ma túy loại MDMA.

Cơ quan điều tra đã thu giữ, niêm phong tang vật và làm rõ đối tượng nhận thùng hàng trên là Nguyễn Tiến Đạt.

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Gửi lượng lớn ma túy qua đường hàng không

Theo kết quả điều tra, khoảng 2 năm trước, Nguyễn Hữu Đ. quen biết Cái Quang Huy khi cả hai cùng làm bếp tại một nhà hàng ở Cộng hòa Liên bang Đức.

Tháng 12/2024, Đ. về Việt Nam sinh sống cùng gia đình. Đến khoảng đầu tháng 1/2025, Huy gọi cho Đ. qua ứng dụng Messenger, hỏi thăm sức khỏe.

Khi đó, Đ. nhờ Huy mua cho ít thuốc lá, xì gà, bánh kẹo, thuốc tây gửi về Việt Nam. Đ. đọc địa chỉ nhà và số điện thoại của mình cho Huy gửi đồ về.

Đến ngày 21/1/2025, nhân viên chuyển phát gọi điện cho Đ. thông báo có kiện hàng từ nước ngoài gửi về.

Đ. bảo nhân viên mang hàng đến nhà. Khi Đ. vừa nhận kiện hàng thì bị công an kiểm tra, phát hiện bên trong thùng hàng có chứa ma túy.

Trước đó, Huy dặn Đ. sau khi nhận được hàng thì lấy đồ của mình gửi mua ra. Với số hàng còn lại, Huy sẽ nhắn cho Đ. thông tin người nhà của Huy ở Nghệ An để Đ. gửi hàng cho gia đình Huy.

Trong thời gian cơ quan chức năng điều tra vụ án trên, tháng 4/2025, Huy (sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức) dùng tài khoản Facebook liên lạc với Nguyễn Tiến Đạt. Huy thuê Đạt nhận giúp 2 kiện hàng mỹ phẩm, bên trong có cất giấu ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, với tiền công là 110 triệu đồng.

Ngày 13/4/2025, Huy gọi điện cho Đạt thông báo 2 kiện hàng đã về. Ngày hôm sau, nhân viên công ty vận chuyển gọi điện bảo Đạt nhận hàng. Đạt bảo nhân viên công ty vận chuyển gửi chuyển phát nhanh về thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho gần nhà Đạt.

Sáng ngày 16/4/2025, Đạt gọi cho em họ là shipper, dặn “nếu thấy kiện hàng thì mang lên cho anh”. Đạt không ngờ sau đó công an đã lần ra, bắt giữ Đạt để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tài liệu điều tra cho thấy, Huy xuất cảnh lần gần nhất vào tháng 12/2019 qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, hiện chưa có thông tin nhập cảnh.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can, tống đạt, niêm yết công khai các văn bản tố tụng liên quan đến bị can Huy tại trụ sở UBND phường Tây Hiếu (tỉnh Nghệ An) và thực hiện các thủ tục để đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt bị can theo quy định của pháp luật.

Sau khi bị bắt, Đạt khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu điều tra. Cáo trạng xác định khối lượng ma túy mà Huy phải chịu trách nhiệm hình sự là 9.642,24 gam MDMA và 405,99 gam ketamine; còn Đạt phải chịu trách nhiệm hình sự với 4.277,950 gam MDMA.

Trong quá trình điều tra, Đ. khai không biết bên trong thùng hàng Huy gửi có chứa ma túy. Cơ quan công an cũng không có tài liệu, chứng cứ về việc Đ. biết bên trong thùng hàng Huy gửi có chứa ma túy. Do đó, cơ quan điều tra không đủ căn cứ chứng minh Đ. là đồng phạm.