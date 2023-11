Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Đẹp (59 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Công an đọc lệnh bắt giam bị can Đẹp. Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo điều tra ban đầu, ngày 25/10, người dân báo qua số điện thoại “đường dây nóng” của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh về việc bà Đẹp có hành vi cho vay lãi nặng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh xác định từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022, bà Đẹp 5 lần cho một người dân ở TP Trà Vinh vay với số tiền 6,9 tỷ đồng, lãi suất từ 100% - 200%/năm, vượt hơn 5 - 10 lần so với mức lãi suất do Bộ Luật dân sự quy định.

Công an cho biết, bà Đẹp thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng.