Ngày 19/10, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, thông qua số điện thoại đường dây nóng của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh và tài liệu từ công tác nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã làm rõ, bắt tạm giam xử lý nhiều đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, thông qua số điện thoại đường dây nóng của Đại tá Trần Xuân Ánh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tiếp nhận, xử lý gần 20 nguồn tin có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên toàn địa bàn.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Hồ Giang/Công an Trà Vinh

Thời gian qua, Công an tỉnh Trà Vinh xử lý nhiều vụ cho vay nặng lãi gây bức xúc dư luận. Hôm 13/10, người phụ nữ ở khóm 5, thị trấn Trà Cù, huyện Trà Cú đến cơ quan Công an trình báo, từ tháng 6 đến nay, bà vay tiền của Trần Văn Tìu (41 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình, tạm trú huyện Tiểu Cần) từ 10 đến 70 triệu đồng; thỏa thuận lãi suất 300%/năm. Mỗi ngày, người phụ nữ này sẽ đóng lãi 900.000 đồng.

Công an khám xét nơi ở của Trần Văn Tìu. Ảnh: Hồ Giang/Công an Trà Vinh

Quá trình xác minh, Công an huyện Trà Cú xác định Trần Văn Tìu đã cho vay với lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất quy định của pháp luật. Theo đó, người phụ nữ nói trên đã đóng cho Tìu hơn 150 triệu đồng. Công an xác định, đối tượng Tìu thu lãi vượt mức so với quy định khoảng 100 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt giam bị can Trần Văn Tìu. Bước đầu, Công an xác định bị can Tìu thu lợi bất chính hơn 150 triệu đồng.

Hay vụ vợ chồng Dương Ngọc Hân (41 tuổi) và Ngô Thanh Phong (38 tuổi), ngụ khóm 2, phường 5, TP Trà Vinh vừa bị Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cho vay lãi nặng.

Theo kết quả điều tra, vợ chồng Hân và Phong cho nhiều người vay với lãi suất cao nhất đến 730%/năm, vượt quá lãi suất 36,5 lần theo quy định của Nhà nước, thu lợi bất chính số tiền 308 triệu đồng.

Bị can Dương Ngọc Hân (giữa). Ảnh: Công an Trà Vinh

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật theo quy định.

Công an Trà Vinh cho biết thêm, để kịp thời tổ chức các hoạt động điều tra, xử lý triệt để các đối tượng cho vay lãi nặng, gây bức xúc trong dư luận, Công an tỉnh đề nghị các trường hợp là bị hại liên quan hoạt động cho vay lãi nặng mạnh dạn tố giác qua số điện thoại đường dây của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh (084.345.8484).

Cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh sẽ có biện pháp bảo đảm thông tin cá nhân của người tố giác tội phạm và xử lý nghiêm minh đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật.