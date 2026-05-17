Khoảng 15h45 ngày 17/5, tại đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (phường Xuân Đỉnh) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô nhãn hiệu Porsche với xe máy.

Thời điểm này, xe Porsche mang BKS 30K-987.XX di chuyển trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài. Khi đến khu vực nút giao, ô tô va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Nguyễn Huy Hoàng

Sau cú va chạm, người điều khiển xe máy bị thương, phương tiện bị biến dạng; ô tô Porsche bị hư hỏng phần đuôi xe.

Theo một số người có mặt tại hiện trường, tài xế xe máy đã vượt đèn đỏ, dẫn đến vụ tai nạn.

Tuy nhiên, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng phải căn cứ hiện trường, hình ảnh camera và lời khai của các bên liên quan để xác định nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được làm rõ.