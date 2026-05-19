Theo thông tin ban đầu, trưa 19/5, một vụ tai nạn giao thông giữa 2 ô tô xảy ra trên tuyến cao tốc Móng Cái - Hạ Long (đoạn qua phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh).

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con mang BKS 14A-834.XX lưu thông trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long theo hướng Hạ Long đi Móng Cái. Khi đến Km163 (đoạn qua phường Mông Dương), xe bất ngờ va chạm với ô tô tải đang đỗ trong làn khẩn cấp.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long. Ảnh: Xe Quảng Ninh

Tại hiện trường, toàn bộ phần trần và hông ô tô con bị vỡ nát, biến dạng. Người điều khiển phương tiện bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông và giải quyết vụ tai nạn. Bước đầu lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển ô tô con thiếu quan sát, dẫn đến va chạm với xe khác đang dừng, đỗ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.



