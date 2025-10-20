Tối 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.Q.A. (SN 2008) và P.T.Đ. (SN 2007), cùng trú tại xã Sóc Sơn, để điều tra về hành vi “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Hai thiếu niên bị khởi tố. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an xã Sóc Sơn tiếp nhận đơn trình báo của hai học sinh về việc bị nhóm thanh thiếu niên chửi bới, hành hung, gây thương tích rồi quay clip tung lên TikTok.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Sóc Sơn đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội nhanh chóng xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 14h ngày 14/10, nhóm đối tượng đi xe máy đến khu vực ngã tư Thái Phù (xã Sóc Sơn) thì gặp em N.D.T. (SN 2010) điều khiển xe đi ngược chiều. Bực tức, nhóm này liền đuổi theo, chặn xe rồi ép T. đến khu vực đình làng thôn Song Mai, xã Sóc Sơn.

Tại đây, các đối tượng ép nạn nhân quỳ xuống xin lỗi, đánh đập dã man và quay video, sau đó đăng lên TikTok.

Đến ngày 15/10, vì mâu thuẫn, nhóm này tiếp tục tìm gặp em N.Đ.H. (SN 2010) để “giải quyết”. Khi gặp H. gần Trường Đại học Thủ đô, các đối tượng chặn xe, ép đi đến khu tái định cư thôn Dược Hạ rồi bắt quỳ, bò xin lỗi, tiếp tục hành hung và quay clip. Đoạn video xúc phạm nạn nhân sau đó bị đăng công khai lên TikTok, gây bức xúc dư luận.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng chính N.Q.A. và P.T.Đ. Các đối tượng còn lại dưới 16 tuổi đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý, giáo dục.