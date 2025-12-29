Ngày 29/12, trao đổi với PV VietNamNet về việc hai cửa hàng cung cấp xăng dầu tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/12, ông Vũ Ngọc Long - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Quản lý thương mại đang phối hợp xử lý các vấn đề liên quan. Sở Công Thương cũng đã tổ chức họp nhiều lần để tìm hướng giải quyết.

“Đây là việc Sở Công Thương rất quan tâm vì liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho các phương tiện lưu thông trên cao tốc”, ông Long nhấn mạnh.

Trước đó, hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km41+100 đã treo băng rôn thông báo “do điều kiện khách quan, cửa hàng xăng dầu xin tạm ngừng cung cấp xăng dầu từ ngày 30/12/2025”.

Thông báo của cửa hàng cung cấp xăng dầu tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: A.X

Nhiều tài xế lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây phản ánh, việc trạm cung cấp nhiên liệu tạm ngừng hoạt động đã khiến họ lúng túng, nhất là với các phương tiện di chuyển đường dài hoặc không kịp tiếp nhiên liệu trước khi vào cao tốc.

Anh Nguyễn Văn Hùng, tài xế xe tải thường xuyên lưu thông trên cao tốc này, cho hay, trạm dừng nghỉ trên cao tốc là điểm tiếp nhiên liệu quan trọng đối với các chuyến xe đường dài.

“Nhiều tài xế thường kết hợp việc vào trạm đổ xăng với nghỉ ngơi, ăn uống trước khi tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, khi trạm xăng dầu thông báo tạm ngừng cung cấp nhiên liệu, khiến nhiều người phải tìm điểm tiếp xăng bên ngoài, làm phát sinh thời gian và chi phí”, anh Hùng nói.

Đặc biệt, theo các tài xế trên tuyến cao tốc từ TPHCM đi Khánh Hòa hiện nay, hệ thống trạm dừng nghỉ vẫn chưa được đầu tư hoàn thiện, nhiều đoạn tuyến chưa có điểm tiếp nhiên liệu.

Thông báo xin tạm ngừng cung cấp xăng dầu của cửa hàng xăng dầu Châu Thành 47. Ảnh: A.X

Do đó, việc hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tạm ngừng hoạt động càng khiến người điều khiển phương tiện gặp khó khăn trong việc tính toán lộ trình, nhất là với các chuyến xe đường dài.

Theo anh Chí Tâm (ngụ tại TPHCM), nếu các ô tô không nắm được thông tin trạm xăng tạm ngừng hoạt động, phương tiện rất dễ rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu khi đang lưu thông trên cao tốc.

Theo tìm hiểu, việc tạm ngừng cung cấp xăng dầu xuất phát từ vấn đề giữa ba bên gồm Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Công ty cổ phần Thái Sơn E&C và Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện đơn vị quản lý, khai thác tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cho biết đã nắm thông tin và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để yêu cầu doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên cao tốc này.