Sau hai tuần rối loạn tiêu hóa, người đàn ông 47 tuổi phát hiện ung thư trực tràng, vị trí khối u khó phẫu thuật đã được các bác sĩ mổ bằng robot.

Người bệnh B.V.S. (47 tuổi) đến khám tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) sau khoảng hai tuần rối loạn tiêu hóa, đi ngoài phân lẫn máu. Qua nội soi, bác sĩ phát hiện khối u trực tràng chỉ cách rìa hậu môn khoảng 2cm.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tiểu khung xác định người bệnh mắc ung thư trực tràng thấp, giai đoạn lâm sàng cT2N0M0. Chụp cắt lớp vi tính (CT) ngực, bụng chưa phát hiện tổn thương di căn xa. Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u là ung thư biểu mô tuyến.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Đình Tân, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1, Bệnh viện K Tân Triều cho biết, đây là trường hợp có khối u nằm rất thấp, đặt ra thách thức trong phẫu thuật nhằm vừa loại bỏ triệt căn khối u, vừa bảo tồn cơ thắt hậu môn và chất lượng sống cho người bệnh nếu điều kiện cho phép.

Các bác sĩ phẫu thuật bằng robot cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Trước đây, nhiều bệnh nhân có khối u trực tràng ở vị trí này phải phẫu thuật cắt cụt trực tràng và mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Với sự phát triển của phẫu thuật ung thư và các kỹ thuật bảo tồn cơ thắt, bác sĩ có thể cân nhắc phẫu thuật cắt gian cơ thắt ở những trường hợp phù hợp.

Ngày 16/10, người bệnh được phẫu thuật nội soi bằng robot Da Vinci Xi, thực hiện cắt trực tràng bảo tồn cơ thắt theo phương pháp cắt gian cơ thắt, kết hợp nạo vét hạch vùng. Ca mổ do ThS.BS Trần Đình Tân cùng ê-kíp Khoa Ngoại Tiêu hóa 1 thực hiện.

Bác sĩ Tân cho biết, với khối u chỉ cách rìa hậu môn 2cm, phẫu thuật viên phải thao tác chính xác trong vùng tiểu khung sâu, hẹp, sát cơ thắt hậu môn. Bên cạnh việc loại bỏ khối u theo nguyên tắc ung thư học, ê-kíp còn phải bảo đảm đại tràng đủ chiều dài để tạo miệng nối không căng, có nguồn máu nuôi tốt.

Trong ca mổ này, ê-kíp áp dụng kỹ thuật docking robot một lần, không phải tháo và lắp đặt lại hệ thống giữa các giai đoạn phẫu thuật. Phương pháp đòi hỏi tính toán kỹ vị trí đặt robot, hướng tiếp cận và chiến lược phẫu thuật ngay từ đầu.

Theo bác sĩ Tân, giá trị của robot không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở khả năng hỗ trợ phẫu thuật viên thao tác tại những vị trí khó, tối ưu hóa quy trình và hướng tới mục tiêu điều trị hiệu quả, bảo đảm chất lượng sống cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi tại bệnh viện. Chỉ sau một ngày, người bệnh đã có thể chủ động trong sinh hoạt. Đây là tín hiệu tích cực trong giai đoạn hồi phục ban đầu; kết quả điều trị lâu dài vẫn cần được đánh giá dựa trên diễn biến hậu phẫu, kết quả giải phẫu bệnh và kế hoạch theo dõi chuyên khoa.

Bác sĩ Tân khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu như rối loạn tiêu hóa kéo dài hoặc đại tiện ra máu. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện tổn thương, xác định giai đoạn bệnh và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

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