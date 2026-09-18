Gan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng, trong đó có chuyển hóa bilirubin và sản xuất, bài tiết mật. Khi quá trình bài tiết mật bị cản trở, các thành phần của mật có thể tích tụ trong cơ thể và gây ngứa. Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan châu Âu ghi nhận ngứa là một triệu chứng đặc trưng của các bệnh gan ứ mật.

Ngứa do bệnh gan khác dị ứng thế nào?

Kiểu ngứa liên quan đến bệnh gan có thể khác với dị ứng thông thường. Người bệnh ngứa sâu trong da, không xuất hiện phát ban hoặc các nốt đỏ rõ rệt, càng gãi càng ngứa và thường khó chịu hơn vào ban đêm. Lòng bàn tay, lòng bàn chân là những vị trí ngứa rõ rệt.

Cảm giác ngứa ở lòng bàn tay có thể là dấu hiệu bệnh gan. Ảnh: AI

Tuy nhiên, không phải cứ ngứa da là dấu hiệu của bệnh gan bao gồm ung thư gan. Phần lớn trường hợp ngứa vẫn liên quan đến những nguyên nhân phổ biến như da khô, dị ứng hoặc bệnh chàm.

Ung thư gan giai đoạn sớm có thể không gây triệu chứng rõ ràng. Đau vùng gan thường xuất hiện khi tổn thương phát triển và ảnh hưởng đến các cấu trúc xung quanh. Vì vậy, người dân không nên chờ đến khi xuất hiện đau, vàng da hoặc các triệu chứng rõ rệt mới kiểm tra.

Mọi người cần lưu ý hơn nếu tình trạng ngứa kéo dài trên 2 tuần, tập trung ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, không có phát ban rõ rệt và không cải thiện sau khi sử dụng các thuốc chống dị ứng hoặc thuốc bôi. Đặc biệt, nếu đồng thời xuất hiện mệt mỏi, chán ăn, nước tiểu sẫm màu hoặc mắt hơi vàng, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Nhóm có nguy cơ mắc bệnh gan như người bị viêm gan B, viêm gan C, xơ gan, gan nhiễm mỡ, uống rượu lâu dài hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư gan càng cần chú ý. Những người này không nên tự điều trị kéo dài chỉ vì cho rằng đó là dị ứng.

Không nên tự ý dùng thuốc để trị ngứa

Khi ngứa da không rõ nguyên nhân, bệnh nhân không nên tùy tiện sử dụng thuốc bôi steroid mạnh hoặc các loại “thuốc trị ngứa” không rõ thành phần. Nếu tình trạng kéo dài, bạn cần tìm nguyên nhân thay vì chỉ điều trị triệu chứng.

Người có bệnh gan mạn tính hoặc thuộc nhóm nguy cơ ung thư gan cũng không nên chờ xuất hiện triệu chứng mới kiểm tra. Theo Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Mỹ, những người bị xơ gan cần được tầm soát ung thư biểu mô tế bào gan định kỳ bằng siêu âm, thường mỗi 6 tháng; một số nhóm mắc viêm gan B mạn tính cũng cần được tầm soát tùy nguy cơ.

Vì vậy, nếu lòng bàn tay, lòng bàn chân thường xuyên ngứa kéo dài hơn 2 tuần và các biện pháp chống dị ứng thông thường không hiệu quả, người dân nên đi khám để xác định nguyên nhân. Với người có bệnh gan nền, việc kiểm tra và theo dõi định kỳ càng cần được chú trọng.