Ngày 8/9, Bệnh viện Thống Nhất thông tin, các bác sĩ tại đây vừa thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội). Người hiến là em trai ruột, tự nguyện hiến một phần gan để cứu người anh mắc ung thư gan trên nền xơ gan giai đoạn nặng.

Người nhận gan sinh năm 1976, mắc ung thư biểu mô tế bào gan trên nền xơ gan do viêm gan B và C, kèm đái tháo đường type 2. Trước đó, người bệnh nhiều lần nhập viện do cổ trướng và xuất huyết tiêu hóa vì vỡ giãn tĩnh mạch thực quản.

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, người bệnh được phát hiện khối ung thư biểu mô tế bào gan kích thước khoảng 33x50mm, xâm lấn một phần tĩnh mạch gan và có huyết khối nhánh trái tĩnh mạch cửa.

Ê-kíp thực hiện rửa mảnh ghép gan. Ảnh: BVCC.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ xác định ghép gan là phương pháp điều trị phù hợp, mang lại cơ hội kéo dài sự sống cho người bệnh. Biết tình trạng của anh trai, người em sinh năm 1997 đã tự nguyện hiến một phần gan.

Người hiến có sức khỏe tốt và được thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, đánh giá chức năng gan, giải phẫu mạch máu, đường mật, thể tích gan còn lại và các yếu tố hòa hợp miễn dịch. Các điều kiện về y khoa, pháp lý, đạo đức và tính tự nguyện cũng được thẩm định chặt chẽ trước khi ca ghép được tiến hành.

Ngày 22/8, ca ghép gan được thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng ê-kíp đa chuyên khoa của Bệnh viện Thống Nhất.

Một ê-kíp tiến hành lấy mảnh ghép gan phải từ người hiến; ê-kíp còn lại cắt bỏ phần gan bệnh và chuẩn bị tiếp nhận mảnh ghép cho người nhận.

Sau 8 giờ phẫu thuật, ca ghép kết thúc thuận lợi, mảnh gan ghép tái tưới máu tốt.

BSCK2 Nguyễn Khánh Vân, Trưởng khoa Ngoại Gan mật tụy, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết ghép gan từ người hiến sống là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi phải đồng thời bảo đảm an toàn cao nhất cho người hiến và hiệu quả điều trị đối với người nhận.

Người nhận mắc ung thư gan trên nền xơ gan giai đoạn mất bù và đã xuất hiện nhiều biến chứng. Trong khi đó, người hiến hoàn toàn khỏe mạnh nên mọi bước đánh giá và phẫu thuật đều phải được thực hiện hết sức thận trọng, đặc biệt là tính toán thể tích gan, cấu trúc mạch máu, đường mật và phần gan còn lại của người hiến.

Đến nay, sức khỏe của hai anh em đều ổn định. Người hiến đã xuất viện, trở về sinh hoạt cùng gia đình và tiếp tục được theo dõi.

Người nhận tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, chức năng gan ghép tốt. Các chỉ số huyết học và sinh hóa cải thiện rõ rệt, đang tiến dần về ngưỡng bình thường.

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