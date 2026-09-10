Ông P.Đ.T (67 tuổi, Hà Nội) được chẩn đoán viêm gan B mạn tính cách đây 3 năm và được chỉ định điều trị thuốc kháng virus hằng ngày. Bên cạnh đó, ông có nhiều bệnh lý nền phức tạp như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh động mạch vành.

Gần đây, ông thấy tình trạng viêm gan B ổn định nên tự ý ngừng thuốc kháng virus 1,5 tháng. Trong thời gian này, thỉnh thoảng bị đau đầu, ông tự mua thuốc giảm đau, hạ sốt về sử dụng khoảng 3-4 viên. 13 ngày trước khi vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong một lần tái khám bệnh tim, ông được phát hiện men gan tăng cao, khoảng 500 U/L. Tuy nhiên, thay vì đi khám chuyên khoa gan để tìm nguyên nhân, ông tiếp tục tự ý uống thuốc “bổ gan”.

Bác sĩ theo dõi sức khỏe ông T. Ảnh: BVCC.

Những ngày sau đó, ông T. ngày càng mệt mỏi, chán ăn, vàng da, vàng mắt tăng dần, có lúc nói lẫn, lơ mơ, phản ứng chậm chạp. Nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.

Các bác sĩ nhận định người bệnh đang trong tình trạng rất nặng, với đợt cấp viêm gan B mạn tiến triển, suy gan cấp kèm hội chứng não gan (gan mất chức năng), suy thận cấp trên nền bệnh thận mạn, toan chuyển hóa nặng và nhiễm khuẩn huyết, đồng thời có nhiều bệnh lý nền gồm đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, suy tim và bệnh động mạch vành sau phẫu thuật bắc cầu.

Theo BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, việc tự ý ngừng thuốc kháng virus ở người bệnh viêm gan B mạn tính khiến virus không còn được kiểm soát, từ đó có thể bùng phát đợt cấp, gây tổn thương gan nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bên cạnh đó, việc tự ý sử dụng các loại thuốc “giải độc”, “bổ gan” không rõ nguồn gốc hoặc dùng thuốc giảm đau, hạ sốt, khi gan đang bị tổn thương có thể làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến gan, đặc biệt nếu dùng không đúng loại thuốc, liều lượng hoặc không có sự hướng dẫn của bác sĩ.

Bác sĩ Huyền khuyến cáo, người mắc viêm gan B cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc giảm đau, hạ sốt nào, kể cả paracetamol. Với những người đồng thời mắc các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, suy thận, việc điều trị cần có sự phối hợp giữa các chuyên khoa nhằm lựa chọn và điều chỉnh thuốc phù hợp, an toàn.

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