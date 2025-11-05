Ngày 5/11, thông tin từ Công an xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong, trong đó có 2 nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h45 cùng ngày, tại Quốc lộ 19B (đoạn qua thôn 1, xã Bàu Cạn), xe mô tô mang biển kiểm soát 81B2 do R.C.K. (SN 2010, trú làng Đê, xã Bàu Cạn) điều khiển, chở theo K.N. (SN 2012, trú cùng làng) lưu thông theo hướng từ Đức Cơ đi Pleiku.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 thanh thiếu niên thương vong. Ảnh: CTV

Khi đến Km192+100 thì va chạm với xe mô tô BKS 81B3 chở theo hai người là S.T. (SN 2006) và R.M.T. (SN 2008), đều trú tại làng Bàng (xã Bàu Cạn), chưa xác định được người điều khiển.

Vụ va chạm mạnh khiến R.C.K. và R.M.T. tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai người còn lại là K.N. và S.T. bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện để điều trị. Cả hai phương tiện liên quan đều bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Bàu Cạn đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và VKSND khu vực 8 - Gia Lai tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.