Đến 8h sáng nay (31/10), lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy tại ngã tư Lê Đức Thọ - Phạm Huy Thông (phường An Nhơn, TPHCM).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TK

Trước đó, khoảng 2h cùng ngày, ô tô tải BKS 51D-332.XX lưu thông trên đường Lê Đức Thọ theo hướng phường Hạnh Thông đi phường An Hội Đông.

Khi đến ngã tư Lê Đức Thọ - Phạm Huy Thông, ô tô xảy ra va chạm với xe máy tay ga do một nam thanh niên điều khiển, chở theo cô gái.

Lực va chạm mạnh khiến xe máy văng xa 20m, trượt trên đường Phạm Huy Thông. Hậu quả, cô gái tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên nằm bất động trên vỉa hè, chấn thương nặng.

Ngay sau vụ tai nạn, người dân hỗ trợ đưa thanh niên đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175. Lực lượng CSGT và công an nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực ngã tư Lê Đức Thọ - Phạm Huy Thông để điều tra vụ tai nạn. Ảnh: TK

Lực lượng chức năng đang trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Danh tính các nạn nhân đang được xác định.