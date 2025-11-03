Ngày 3/11, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 2 vừa lập biên bản xử phạt một nữ tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường Võ Chí Công (đoạn qua phường Tây Hồ, Hà Nội).

Trước đó, ngày 2/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ô tô mang biển số 30L-856.XX đi ngược chiều trên đường Võ Chí Công. Tiếp nhận phản ánh, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an Hà Nội xác minh, làm rõ sự việc.

Ô tô đi ngược chiều trên đường Võ Chí Công (Hà Nội) bị người dân ghi hình. Ảnh chụp màn hình

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT đường bộ số 2 đã xác định người điều khiển phương tiện là chị V.T.O. (SN 1987, trú tại Hà Nội). Tại cơ quan công an, chị O. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Chị V.T.O. làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử phạt chị V.T.O. với lỗi: “Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều” theo điểm d khoản 9 Điều 6 Nghị định số 168/2024. Với lỗi này, chị O. sẽ bị phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Phòng CSGT khuyến cáo, điều khiển phương tiện đi ngược chiều là hành vi rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định, quan sát kỹ và tập trung khi lái xe để bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác.