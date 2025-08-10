Hậu vệ người Maroc bị tố tấn công tình dục một phụ nữ tại nhà riêng của anh vào tháng 2/2023 và nếu bị kết tội, Hakimi nguy cơ phải ngồi tù lên đến 15 năm.

Hakimi tuyên bố bị 'vu khống' và sự việc sẽ sớm được sáng tỏ. Ảnh: Le Parisien

Trước rắc rối đang phải đối mặt, Hakimi lên tiếng trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với Canal+ vào tối qua (9/8):

“Tôi rất bình tĩnh. Bị vu khống thật kinh khủng và bất công. Sự thật rồi sẽ được phơi bày. Tôi không có gì phải tự trách mình. Những người hiểu tôi đều quá rõ.

Tôi rất bình tĩnh, tập trung vào những điều quan trọng trong cuộc sống mà cụ thể là bóng đá và gia đình. Và như tôi đã nói, sự thật sẽ được làm rõ”.

Chân sút Kylian Mbappe một mực khẳng định về người bạn thân Hakimi của mình: “Hakimi luôn tôn trọng phụ nữ. Ngay cả khi cậu ấy uống say thì tôi cũng chưa bao giờ thấy Hakimi cư xử không đúng mực”.

Mbappe hoàn toàn tin tưởng bạn mình vô tội. Ảnh: Ligue 1 English

Ngôi sao Real Madrid kể thêm: “Sau tối hôm sự việc xảy ra, chúng tôi có ngồi ăn với nhau. Hakimi rất khổ sở, cậu ấy đã khóc.

Cậu ấy kể với tôi rằng, 2 bên đã có những cử chỉ âu yếm, vuốt ve nhau, nhưng là đồng thuận. Và cuối cùng thì họ không ngủ với nhau, tuy nhiên, Hakimi không nói lý do”.

Mbappe và Hakimi chơi thân với nhau khi cả 2 cùng khoác áo PSG. Họ vẫn duy trì được điều này, dù tiền đạo tuyển Pháp đã chuyển sang khoác áo Real Madrid từ hè năm ngoái. Vừa qua, họ còn được trông thấy đi nghỉ hè cùng nhau.