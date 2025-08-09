Một ngày mới lại xuất hiện thêm tranh cãi ở Barcelona. Sau câu chuyện về băng đội trưởng của Ter Stegen (đã hòa giải), giờ là nguy cơ bùng phát mâu thuẫn nội bộ có thể phá vỡ bầu không khí đoàn kết vốn được duy trì lâu nay.

El Mundo, cùng một số thông tin trên mạng xã hội, cho biết có khả năng Gavi và Fermin Lopez – đôi bạn thân từ nhiều năm, cùng trưởng thành ở La Masia – đang bất hòa.

Fermin Lopez và Gavi. Ảnh: FCB

Câu chuyện xảy ra sau khi Fermin Lopez đăng lên Instagram cá nhân một thông điệp ám chỉ sự phản bội.

“Người xấu sẽ không bao giờ chiến thắng, cũng như những kẻ làm ngơ, hay những người biến sự phản bội thành lẽ sống và lấy sự hèn nhát làm lá cờ của mình”, Fermin viết.

Nhà vô địch EURO 2024 và Olympic 2024 tiếp: “Chỉ là vấn đề thời gian. Những kẻ đó thua cuộc mỗi ngày, vì lớp phấn son mà họ đắp lên mỗi sáng sớm muộn gì cũng phai mờ, để rồi cuối cùng lộ ra con người thật của họ trước thế giới”.

Bài đăng này bị xóa chỉ vài phút sau đó, nhưng thông điệp gây rất nhiều ồn ào.

Trên mạng xã hội, có suy đoán rằng mối bất hòa bắt nguồn từ việc bạn gái của hai cầu thủ không hợp nhau.

Berta Gallardo, bạn gái của Fermin Lopez, là một người có ảnh hưởng – influencer – đến từ Seville.

Cô từng học Luật nhưng sau đó chuyển sang làm mạng xã hội, hiện có hơn 155.000 người theo dõi trên Instagram.

Ana Pelayo, bạn gái của Gavi, cũng là một influencer và sở hữu hơn 396.000 người theo dõi.

Cô lần đầu xuất hiện bên Gavi trong trận gặp Sevilla ở La Liga năm 2024, khi anh ghi bàn trong ngày trở lại sau chấn thương nặng.

Gavi và Fermin cùng bạn gái. Ảnh: X

Từ đó, Ana luôn nhận được sự yêu mến của người hâm mộ. Hôm 5/8, nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của Gavi, cô đăng lời chúc trên Instagram.

“Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em”, Ana Pelayo viết, kèm bức ảnh hai người nắm tay nhau.

Điều khiến nhiều người chú ý là Fermin, người bạn thân lâu năm, không gửi lời chúc mừng công khai trên mạng xã hội.

Thông tin này khiến các CĐV Barcelona bất ngờ, bởi Fermin Lopez và Gavi luôn thể hiện sự gắn bó, cả trên sân lẫn trong những dịp ăn mừng.

Cả hai cùng tận hưởng không khí chiến thắng tại EURO 2024 cùng Tây Ban Nha. Dù Gavi không thể thi đấu vì chấn thương nhưng vẫn được mời, còn Fermin là thành viên của đội.

Cho đến nay, hai người vẫn chưa lên tiếng về những tin đồn này, trong khi Fermin cũng không giải thích những gì anh đăng trên trang cá nhân.