Tờ Marca đưa tin, chỉ hơn 1 tuần trước khi mùa giải mới bắt đầu, 2 ngôi sao Barca – Lamine Yamal và Robert Lewandowski đã gặp rắc rối với Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) do vi phạm các quy định chống doping của tổ chức này.

Lamine Yamal và Lewandowski nhận phạt từ UEFA. Ảnh: EFE

Cụ thể, cả 2 cầu thủ Barca được cho đã không tuân thủ hướng dẫn của các bộ kiểm soát chống doping và không báo cáo ngay cho trạm kiểm soát doping theo quy định chống doping của UEFA. Sự việc xảy ra sau trận bán kết lượt về Champions League, Barca 3-4 Inter Milan.

Kết quả, Lamine Yamal và Lewandowski cùng bị phạt 5.000 euro.

Tuy nhiên, hậu quả từ trận thua Inter Milan không dừng ở đó với Barca, khi thuyền trưởng Hansi Flick cũng bị UEFA phạt 20.000 euro và cấm chỉ đạo trận ra quân tại Champions League 2025/26, vì vi phạm các quy tắc về ứng xử chuẩn mực. Trợ lý Marcus Sorg cũng bị phạt tương tự như Flick.

Ngoài ra, Barca còn phải nộp phạt gần 10.000 euro, vì lỗi để CĐV ném đồ vật xuống sân và đột pháo hoa trong trận đấu với Inter Milan.

Barca giành cú ăn 3 quốc nội mùa trước, vào đến bán kết Cúp C1, đang hướng đến mùa giải mạnh mẽ khác dưới thời Hansi Flick, với mục tiêu của Lamine Yamal là ẵm cả La Liga lẫn Champions League!