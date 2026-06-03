Từ hành trình bền bỉ đến "Lời hứa xanh" cho vịnh di sản

Khởi xướng từ năm 2017 bởi Công ty TNHH Du Thuyền Bhaya (Bhaya Cruises), "Clean The Bay" đã đi qua một hành trình dài đầy ý nghĩa, trở thành hoạt động thường niên quy tụ cộng đồng yêu môi trường, các đối tác du lịch, tổ chức phi chính phủ và các tình nguyện viên cùng chung tay gìn giữ vẻ đẹp nguyên bản của Vịnh Hạ Long.

Tiếp nối hành trình ấy, Clean The Bay 2026 với thông điệp: "Green Promise: For the bay we love" (Lời hứa Xanh: Vì vịnh biển ta yêu) tiếp tục quy tụ gần 100 tình nguyện viên nhiệt huyết, bao gồm các đại lý du lịch cùng các đơn vị truyền thông lớn trong và ngoài nước. Tất cả sẽ cùng chung sức, đồng lòng vì một mục tiêu bảo vệ màu xanh di sản.

Chủ đề năm 2026: Green Promise: For the bay we love

Thời gian: 28/05/2026

Địa điểm: Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh

Đơn vị tổ chức: Du thuyền Bhaya (Bhaya Cruises)

Trải nghiệm ý nghĩa trên du thuyền Âu Cơ



Du thuyền Âu Cơ - dòng du thuyền cao cấp thuộc Bhaya Cruises - sẽ tiếp tục là "người bạn đồng hành" đưa các tình nguyện viên ra khơi thực hiện sứ mệnh. Trong khuôn khổ chương trình ngày 28/05/2026, các đại diện và tình nguyện viên trực tiếp tham gia vào chuỗi hoạt động thực tế bao gồm:

- Thu gom rác thải: Trực tiếp dọn dẹp rác trôi nổi và rác tại các bãi biển, bờ cát trên vịnh.

- Phân loại và ghi nhận dữ liệu: Toàn bộ lượng rác thu gom được phân loại khoa học (phao xốp, chai nhựa, lưới đánh cá...) và ghi nhận số liệu cụ thể để phục vụ cho các nghiên cứu, chiến lược giảm thiểu rác thải đại dương bền vững.

- Truyền thông nâng cao nhận thức: Các hoạt động chia sẻ, thảo luận nhằm thúc đẩy xu hướng du lịch xanh và ý thức bảo vệ môi trường biển.

Sau những giờ phút cống hiến hết mình vì môi trường, các tình nguyện viên cùng nhau hòa mình vào bữa tiệc "Sunset Summer Freeflow". Giữa không gian kỳ vĩ của vịnh di sản lúc hoàng hôn, ban tổ chức dành tặng thực đơn đồ uống không giới hạn như một lời tri ân sâu sắc đến những "đại sứ xanh" đã đồng hành cùng Bhaya.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của các chuyên gia đến từ tổ chức Keep Vietnam Clean, chiến dịch đã gặt hái được những con số biết nói vô cùng ấn tượng: hơn 2km chiều dài bờ biển được dọn dẹp sạch sẽ. Tổng số rác thải thu gom và xử lý lên tới 223,5kg rác thải nhựa, 176,2 kg phao xốp, 190kg lưới đánh cá, dây cước, bạt và 32,5kg mảnh rác không tái chế khác. Sự thành công này chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và trách nhiệm bảo vệ môi trường của mỗi cá nhân, tổ chức.

Lan tỏa thông điệp du lịch bền vững

Đại diện Bhaya Cruises chia sẻ: "Clean The Bay không dừng lại ở một ngày ra vịnh dọn rác, mà chúng tôi muốn biến nó thành một cam kết dài hạn. 'Green Promise' chính là lời hứa của Bhaya, của các đối tác và của cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ ngôi nhà chung Hạ Long luôn xanh, sạch và vẹn nguyên cho thế hệ mai sau."

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần vì cộng đồng luôn rực cháy, chiến dịch Clean The Bay 2026 tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ ý thức sống xanh, khẳng định vị thế của du lịch Quảng Ninh nói chung và thương hiệu Bhaya Cruises nói riêng trên bản đồ du lịch bền vững toàn cầu.