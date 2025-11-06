Ảnh biệt thự có tầng trải nghiệm tại hầm riêng, tiên phong xuất hiện phía tây TP.HCM

Xu hướng sở hữu biệt thự có hầm trải nghiệm trên thế giới

Martin Grzadka và Monika Wilk, chủ sở hữu của công ty quản lý tài sản Wilk Grzadka Group (Canada), đã thiết kế ngôi nhà có hầm sau khi lấy cảm hứng từ một kỳ nghỉ ở Marrakech và nghỉ tại một khách sạn Nobu. Trong sảnh đợi yên tĩnh, các con trai của họ chơi bi-a trong khi Monika và Martin nhâm nhi trà bạc hà trên chiếc ghế sofa không tay vịn, chiêm ngưỡng tông màu nâu đỏ êm dịu và đồ nội thất uốn lượn của không gian.

Trở về nhà, họ quyết định thiết kế tầng hầm thành một nơi giống như sảnh Nobu, để tạo ra một nơi ẩn náu tinh tế nhưng vẫn thoải mái cho gia đình.

"Chúng tôi muốn nó mang lại cảm giác như một khách sạn, sang trọng nhưng vẫn thân thiện với trẻ em", Monika nói.

Tầng hầm trải nghiệm tại nhà của Martin Grzadka. Ảnh: torontolife.com

Tầng hầm đã được thiết kế để thư giãn, thưởng thức cocktail và giải trí, không gian được phủ tông màu nâu nhạt đến tận bàn bida gỗ sồi đặt làm riêng. Cả gia đình xem thể thao và dành thời gian chất lượng tại đây. "Bọn trẻ sẽ chơi bida trong khi chúng tôi uống cà phê hoặc cocktail trên ghế sofa", Martin nói thêm rằng không gian đưa họ trở lại chuyến đi.

"Một ngôi nhà không chỉ là nơi trú ngụ và những bữa cơm thường nhật. Đó là nơi gắn kết tình cảm gia đình và nâng tầm giao lưu với bạn bè thân thiết ngay trong chính ngôi nhà ấm cúng của mình", Tan, một nhà thiết kế nội thất ở Singapore, chia sẻ. Tầng hầm thể hiện triết lý này, hoạt động như một câu lạc bộ sang trọng riêng tư, nơi sự ấm cúng và tận hưởng cuộc sống hòa quyện một cách tự nhiên.

Theo Tan, tầng hầm được trang bị đầy đủ tiện nghi cho không gian thư giãn đẳng cấp, ngày nay trở thành kho báu chìm của nhiều gia đình khi giới tỷ phú, siêu giàu cũng đang sở hữu những tầm hầm cá nhân riêng biệt. Điển hình, giữa sự đổi mới của thung lũng silicon, giới tinh hoa công nghệ như Sam Altman và Mark Zuckerberg cũng đang xây dựng những tầng hầm cá nhân, mang đến sự an toàn cùng đẳng cấp xa hoa bậc nhất.

Tầng hầm trải nghiệm trở thành không gian cá nhân hóa. Ảnh: torontolife.com

Sam Altman, CEO của OpenAI, tiết lộ trong một podcast với Theo Von ở This Past Weekend 2025 rằng nhà của ông có một tầng hầm được thiết kế riêng biệt. Mặc dù ông không gọi nó là “boong-ke” nhưng nó được gia cố và xây dựng để phòng ngừa thảm họa và mở rộng không gian sống xa hoa của mình. Lời thú nhận của Alltman đã hé lộ một góc nhìn hiếm hoi của công chúng vào thế giới bí mật của kế hoạch dự phòng và phong cách sống trong giới tinh hoa.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu trước đây, hầm trú ẩn chỉ được thiết kế cho mục đích an toàn và sinh tồn, thì nay, giới thượng lưu muốn không gian sống tích hợp đầy đủ tiện ích cho sức khỏe và thể chất lâu dài. Ở đó thường được bố trí các không gian thực sự yêu thích như hầm rượu, phòng gia đình, phòng triển lãm cá nhân, tầng tiện ích.

Dante Vicino, Giám đốc điều hành The Vivos Group, cho hay nhiều gia đình đang coi hầm trú ẩn như ngôi nhà thứ hai hơn bao giờ hết. “Dù nhiều người nói đến sự xa xỉ, chúng tôi luôn hướng đến tính bình dân và công bằng, để không chỉ người giàu mới có thể sở hữu những tầng hầm riêng tư”, ông khẳng định.

Biệt thự có tầng hầm trải nghiệm đầu tiên phía tây TP.HCM

Ảnh thực tế view rừng sau cánh cửa tại biệt thự rừng được Ecopark ra mắt tại phía tây TP.HCM.

Theo các chuyên gia bất động sản, tại Việt Nam, thực tế việc thiết kế nhà có tầng hầm mang tính trải nghiệm gặp nhiều thách thức do hạ tầng trong các đô thị hiện hữu gặp nhiều bất cập. Vì vậy, một số dự án phát triển mới có diện tích đủ lớn cũng đã tính toán để tích hợp quy hoạch tầng hầm ngay từ khi thi công xây dựng.

Điển hình tại phân khu biệt thự rừng Retreat Forest, Eco Retreat (rộng 220ha, phía tây TP.HCM), nhà sáng lập Ecopark quy hoạch 18 mẫu nhà cho 501 căn biệt thự có tầng trải nghiệm tại hầm riêng.

Ảnh thực tế tầng trải nghiệm biệt thự đơn lập tại Retreat Forest

Mỗi mẫu thiết kế là một nét vẽ bố cục khác nhau nhưng đều có chung nguyên lý: tầng trải nghiệm riêng tư được đặt tại tầng hầm mở, bất kỳ thiết kế nào cũng luôn đảm bảo đối lưu không khí nhờ vào 2 cửa sổ trời thông gió, giúp thu hút trọn vẹn luồng không khí mát từ tán rừng tràn vào không gian của hầm. Hầm luôn được thiết kế hướng lấy sáng, để luôn đón được tia nắng tự nhiên và thiên nhiên vẫn tràn ngập trong không gian hầm, xóa nhòa ranh giới giữa các cao độ, chỉ còn lại không gian riêng tư, kín đáo dành cho sự kết nối sâu sắc với chính mình, và với những người mình muốn kết nối.

Ảnh thực tế tầng trải nghiệm biệt thự song lập tại Retreat Forest

Tầng trải nghiệm được chủ đầu tư thiết kế có diện tích lớn, gia chủ có thể tự do thiết kế nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của cá nhân, gia đình như: hầm rượu, bể ngâm, bể khoáng, phòng gia đình, phòng rượu, xem phim, không gian thiền định, quầy bar, phòng triển lãm cá nhân, hay nơi trưng bày những bộ sưu tập cá nhân đắt giá, thậm chí là một wellness spa tại nhà dành cho những tín đồ chăm sóc sức khỏe...

Ảnh thực tế tầng trải nghiệm biệt thự đơn lập rẻ quạt tại Retreat Forest

Ngoài ra, trong giới kinh doanh, người có tầm ảnh hưởng thường có nhu cầu thiết kế không gian riêng tại nhà theo phong cách "speakeasy", nơi diễn ra những cuộc bàn bạc kín đáo tại nhà riêng, khi mà phòng khách là không đủ phù hợp cho một cuộc gặp trọng đại có tính bảo mật. Nói cách khác, tầng trải nghiệm cũng là không gian để mỗi cá nhân sống là chính bản thân mình, không phải là phiên bản ngoài xã hội đồng thời là biểu tượng mới của bất động sản siêu cấp - nơi an toàn, quyền lực và hưởng thụ hòa làm một.

